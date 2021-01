Lorsque les amis n’ont pas entendu le journaliste et directeur des médias biélorusse Andrei Alexandrov le 12 janvier, ils n’ont pas immédiatement sonné l’alarme, rejetant son manque de communication pour plusieurs raisons plausibles.

« Andrei a disparu des messages, ce qui était très inhabituel », a déclaré la journaliste biélorusse Maryia Sadouskaya-Komlach à Euronews. « Nous étions au milieu d’une conversation échangeant des informations qu’il m’a demandé de lui envoyer et puis il a soudainement disparu. »

La journaliste, également coordinatrice du programme Eurasie chez Free Press Unlimited à Prague, a déclaré qu’elle avait réalisé que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle a parlé à des amis « et nous avons réalisé qu’il disparaissait du radar de nous tous simultanément et que personne d’autre ne pouvait contacter sa petite amie » .

Ses allées et venues ne sont devenues claires que lorsque le directeur de BelaPAN, une agence de presse indépendante où il est pigiste, s’est rendu à la police pour déposer le rapport d’une personne disparue après que sa famille et ses collègues n’aient pas eu de ses nouvelles pendant près de 24 heures, l’agence m’a dit.

En effet, Alexandrov était dans le département de police du district d’Oktyabrskiy à Minsk. Lui et son partenaire avaient été détenus en tant que suspects dans une affaire pénale lancée par les autorités pour « avoir organisé et préparé des activités portant atteinte à l’ordre public ou une participation active à celles-ci », a déclaré son avocat à BelaPAN.

Il fait partie d’une lignée de professionnels des médias en Biélorussie qui ont vu des accusations criminelles portées contre eux ces derniers mois.

La déclaration de victoire du président autoritaire Alexander Lukashenko aux élections du 9 août dans le pays, que l’opposition conteste, a déclenché des manifestations de masse en Biélorussie qui font toujours rage chaque week-end.

Il y a eu des allégations de brutalités policières, d’arrestations massives, ainsi que d’une répression de la presse libre en réponse aux manifestations, de nombreuses personnalités de l’opposition étant arrêtées ou fuyant le pays.

Au moins neuf journalistes ont fait l’objet de poursuites pénales à leur encontre depuis novembre, selon Les données Reporters sans frontières (RSF) collecté en coordination avec l’Association bélarussienne des journalistes (BAJ).

« Le travail journalistique est clairement criminalisé », a déclaré à Euronews Jeanne Cavelier, responsable Europe de l’Est à RSF, ajoutant que les autorités biélorusses utilisaient ces accusations comme « une tactique pour fermer la presse ».

«C’est vraiment très inquiétant», a-t-elle déclaré. «Je pense que les accusations très graves contre les journalistes sont une autre tendance maintenant.

Alors que les arrestations de journalistes étaient à leur apogée à la suite des élections contestées d’août, peu d’entre eux ont été emprisonnés ou ont vu des accusations criminelles portées contre eux, a-t-elle déclaré.

« La proportion de journalistes emprisonnés après des arrestations a quintuplé entre août et novembre », a-t-elle ajouté. «Moins de personnes sont arrêtées en général mais pour celles qui en sont les conséquences sont plus graves» et les arrestations sont «plus ciblées».

Ceci est significatif, selon Cavelier, car lorsque des accusations pénales sont portées après qu’une personne a été arrêtée au Bélarus, elle peut être détenue dans une cellule pendant beaucoup plus longtemps – parfois «plus de 15 jours» – que dans les cas où elle ne l’est pas.

Elle a ajouté que RSF a appelé à la « libération immédiate et inconditionnelle » d’Alexandrov et des autres journalistes biélorusses qui se trouvaient en « détention arbitraire » et que son organisation déposera une plainte auprès du mécanisme de protection de l’ONU concernant leurs cas.

Qui a été emprisonné et dans quelles circonstances?

Le mois dernier, cinq personnes du Press Club Belarus, une organisation qui fournit des ressources et une formation aux médias indépendants, ont été arrêtées.

La fondatrice Yulia Slutskaya, la directrice du programme Alla Sharko, le caméraman Pyotr Slutsky et le directeur financier Sergei Olshevsky, ont tous été accusés d’évasion fiscale à grande échelle et resteront en détention dans une prison de Minsk jusqu’au 23 février, l’organisation m’a dit.

Le directeur du programme, Sergei Yakupov, n’a pas été inculpé mais expulsé vers la Russie le 31 décembre et interdit d’entrer en Biélorussie pendant 10 ans, a-t-il ajouté.

« Pendant environ une journée, ni les avocats ni les proches n’ont pu savoir où se trouvaient les détenus », a déclaré le Press Club Belarus.

Dans le cas d’Alexandrov, son avocat n’a pas pu partager plus de détails sur sa situation avec son employeur ou sa famille car elle avait signé un accord de non-divulgation, a rapporté BelaPAN.

« Cela a été très fréquent récemment; les personnes qui sont persécutées par le gouvernement bélarussien et qui sont arrêtées ou détenues sont forcées, avec leurs avocats, de signer un accord de non-divulgation, donc seul le gouvernement peut vous dire ce que la personne est accusé de », a déclaré Sadouskaya-Komlach.

Pays le plus dangereux d’Europe pour les journalistes

La menace que les journalistes en Biélorussie ont affrontée a explosé en Biélorussie l’année dernière, les données de RSF montrant qu’il s’agissait du pays le plus dangereux d’Europe pour les journalistes en 2020.

Pas moins de 450 violations de la liberté de la presse ont été enregistrées dans les quatre mois qui ont suivi la réélection contestée de Loukachenko, selon un rapport de l’organisation.

Le nombre de journalistes arrêtés dans le pays s’est élevé à 370 du 9 août à la fin de l’année.

Les données recueillies par RSF et l’Association bélarussienne des journalistes montrent que la police a délibérément utilisé la violence contre des journalistes couvrant des manifestations «dans le but clair de bâillonner les médias et de faire« disparaître »les manifestations», indique le rapport.

Il est maintenant « de plus en plus dangereux pour les journalistes en Biélorussie de faire leur travail », a déclaré Sadouskaya-Komlach, citant le danger d’être poursuivi et « plusieurs années de prison ».

Elle a appelé les gouvernements de l’UE, des États-Unis et du Royaume-Uni à « montrer qu’ils se soucient » en faisant des déclarations officielles adressées au gouvernement biélorusse « pour arrêter la violation des libertés essentielles de la presse et exiger la libération des personnes ».

« Les journalistes ne sont pas des criminels », a ajouté le journaliste.