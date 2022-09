Une vache, un verger et un jour saint – Shaw Local

Mardi dernier, mon fiancé, Scott, et moi avons fait un road trip bien mérité jusqu’à Tanner’s Orchard à Speer, à environ une demi-heure au nord de Peoria sur la route 40.

Sur notre chemin, sur la route 17 entre Streator et Wenona, une vache en liberté nous a accueillis, debout sur la route.

J’ai parcouru cette route littéralement des centaines de fois dans ma vie, pour rendre visite à de la famille à Toluca et plus encore.

C’est la première fois que je rencontre une vache debout sur la route. Je suis surpris que cela ait pris autant de temps, pour être honnête.

Alors que nous approchions de ladite vache, et que la vache s’approchait de nous (elle marchait droit vers nous), j’ai cherché mon téléphone pour pouvoir prendre une photo.

Au moment où j’ai pu attraper le téléphone dans mon sac à main, la vache s’était déplacée sur le côté de la route, observant poliment le passage de la circulation. J’ai réussi à obtenir une vidéo de 11 secondes de celui-ci debout sur le bord de la route alors que nous passions.

Notre journée commençait définitivement en s’amusant.

Un voyage annuel chez Tanner est une tradition dans ma famille depuis des années.

Il n’y a rien qui dit « automne » dans le centre de l’Illinois autant qu’un voyage obligatoire dans un verger de pommiers. (Oui, je sais que ce n’est pas encore officiellement “l’automne”, mais tout le monde sait que l’automne ne commence pas à une date précise sur le calendrier, mais avec une ambiance unique dans l’air.)

Cidre. Beignets aux pommes. Chips de pomme. Tarte aux pommes. Apple tout…

J’ai arrêté d’aller chez Tanner le week-end il y a des années. La semaine dernière, plusieurs personnes m’ont dit qu’elles refusaient également d’y aller le week-end. Cela ne vaut tout simplement pas la peine de rester coincé dans une mer de gens pendant des heures pour mettre la main sur une douzaine de beignets aux pommes.

Les jours de semaine sont le meilleur moment pour y aller. Nous sommes arrivés à 10h30, dans un parking pratiquement vide, sommes entrés, avons rempli notre chariot et sommes partis à 11h. En sortant, Scott a remarqué trois bus pleins de personnes qui entraient dans le parking.

Bon timing de notre part.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers Peoria.

J’avais lu un article récent sur le musée de l’archevêque Fulton Sheen près de la cathédrale Sainte-Marie à Peoria. Je savais que les restes de l’archevêque Sheen étaient enterrés dans la cathédrale, mais je n’étais pas au courant du musée, et cela semblait intéressant, donc c’était notre prochaine destination.

Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Fulton Sheen est né à El Paso, Illinois et ordonné dans le diocèse de Peoria. Il est devenu un orateur célèbre, ayant animé la populaire émission télévisée “La vie vaut la peine d’être vécue” dans les années 1950 et 1960. Il a attiré un large public, catholique et non catholique.

Sheen est à l’étude pour la sainteté dans l’Église. Un miracle a déjà été attribué à son intercession. Il a besoin d’un miracle de plus pour être canonisé.

James Fulton Engstrom est mort-né à la maison le 16 septembre 2010 (je ne connaissais pas sa date de naissance jusqu’à ce que je la regarde. Il se trouve que j’écris cette chronique le jour de son 12e anniversaire).

James n’avait ni pouls ni battement de cœur. Il a été transporté à l’hôpital, où les médecins l’ont soigné pendant 61 minutes. Pendant ce temps, ses parents, Bonnie et Travis, priaient sans cesse pour que Sheen intercède (prie pour) leur fils. Juste au moment où les médecins étaient sur le point de le déclarer cliniquement mort, James a commencé à respirer.

L’affaire a été envoyée à Rome pour un examen attentif et une équipe de médecins et de théologiens a convenu à l’unanimité qu’il n’y avait aucune explication scientifique pour que James soit en vie.

La mère de James, Bonnie, a écrit un livre détaillant la naissance de son fils dans “61 Minutes to a Miracle”.

Sheen devait être béatifié à Peoria en 2019, lorsque des questions juridiques ont bloqué le processus.

Scott et moi sommes arrivés au musée du Spalding Pastoral Center vers 11h30 et avons été guidés à travers le musée par une religieuse, qui connaissait bien Sheen et sa vie. Nous avons tous les deux été surpris de voir à quel point il était exposé et à quel point son influence était large. Vaut vraiment le détour.

Nous sommes ensuite allés à la cathédrale, qui est ouverte de midi à 14 heures, du lundi au vendredi, pour que les pèlerins visitent l’endroit où les restes de Sheen sont enterrés. Un registre se trouve à l’intérieur et des personnes de tout le pays et du monde se sont inscrites.

En passant, dans la vingtaine, ma grand-mère m’a demandé si je connaissais Sheen et m’a tendu un livre en disant “Je pense que tu vas aimer ça”. Bien que je le connaisse depuis longtemps, je n’ai jamais ressenti de véritable lien avec lui autre que notre amour commun pour la communication sur les questions spirituelles, et qu’il vient du centre de l’Illinois. En repensant à ma vie depuis lors, j’ai l’impression que grand-mère savait ce qu’elle faisait lorsqu’elle nous a présentés.

Décider à la dernière minute de visiter son musée et la cathédrale n’était certainement nulle part dans mon agenda. J’ai fait bon usage du temps et j’ai prié pour des conseils indispensables dans ma vie professionnelle.

C’était à la fois la première visite de Scott et la mienne à la cathédrale, donc après s’être assis tranquillement pendant quelques minutes devant la tombe de Sheen, nous avons exploré le reste du sanctuaire. Les photos ne rendent pas justice à l’intérieur. Une visite dans cet espace sacré – un véritable refuge contre le désordre du monde extérieur – est un médicament pour l’âme.

La seule chose que Scott et moi savions avec certitude lorsque nous avons quitté Streator mardi matin, c’est que nous allions dans un verger de pommiers. À la fin de la journée, nous avions rencontré une vache errante et un fils dynamique et charismatique du centre de l’Illinois, qui sera presque certainement un saint.

Je crois que ce road trip s’est déroulé exactement comme il se devait.