Une vache sort d’un supermarché avec désinvolture en Autriche, les internautes disent qu’elle livre elle-même le lait

Souvent, des vidéos amusantes d’animaux font surface en ligne et leurs bouffonneries hilarantes servent à éliminer le stress. Un clip similaire fait des tournées sur Internet et nous parions qu’il vous laissera en grand écart. Un utilisateur de Twitter nommé Buitengebieden a partagé une vidéo hilarante d’une vache sortant nonchalamment d’un supermarché en Autriche.

La vidéo de 14 secondes montre très peu de personnes debout dans la rue autour du supermarché. Soudain, une vache émerge du magasin et laisse les acheteurs étourdis. Les gens debout à l’extérieur sortent rapidement leurs appareils photo et capturent le moment amusant. L’utilisateur a sous-titré la vidéo, “Pendant ce temps en Autriche”.

Pendant ce temps en Autriche.. 😂 pic.twitter.com/ll7U2Gfm2K — Buitengebieden (@buitengebieden) 22 août 2022

Les utilisateurs du site de micro-blogging n’ont pas tardé à réagir à la vidéo et l’un d’eux a écrit : « alors, la vache a fait du shopping… ? “Une vache entre dans un Spar, le Spartender dit” Oh non, pas un pis!” a commenté un autre. Alors que quelqu’un a dit: «Elle livre le lait elle-même. Splendide.”

alors, la vache a fait des courses…? – pb cann (@onx_2000) 23 août 2022

La vache entre dans un Spar, le Spartender dit “Oh non, pas un pis!” – Gramma Heidi (@AintHeidiGrand) 22 août 2022

Elle livre elle-même le lait. Splendide. – AKD (@Sublime_Yellow) 23 août 2022

Cette vidéo a été partagée après qu’un clip est devenu viral en Espagne, montrant un troupeau de bétail entrant dans un supermarché et des habitants luttant pendant un certain temps pour tous les faire sortir. Les utilisateurs de Twitter ont également partagé la vidéo dans la section des commentaires.

Un autre utilisateur a partagé un autre clip d’une vache courant dans les couloirs d’une banque en Israël et de personnes la pourchassant.

Une banque en Israël aujourd’hui : pic.twitter.com/C42bsxBDrb — Benny 🇮🇱🇺🇦 (@bennyko) 22 août 2022

Une autre vidéo virale hilarante de l’Inde a également été partagée par un cyber-internaute et il a écrit : “Pendant ce temps en Inde”. Dans la vidéo, un buffle entre dans un magasin d’électronique et se fait écraser au fond du magasin. L’animal est ensuite sorti du magasin. L’incident a été filmé par la vidéosurveillance du magasin.

Pendant ce temps en Inde pic.twitter.com/qMrM21Vbc1 – Sachin (@sachinsurve21) 23 août 2022

La vidéo a fait le buzz puisqu’elle a cumulé plus de 2,5 millions de vues.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici