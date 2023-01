Une vache sans hommes coincée entre des branches d’arbres, ce qui se passera ensuite vous laissera en grand écart

Les médias sociaux abritent une grande variété de vidéos amusantes. Certains d’entre eux montrent des gens qui ne parviennent pas à exécuter une cascade tandis que d’autres sont basés sur des interactions animal-humain qui prennent une tournure inattendue, laissant les téléspectateurs divisés. Une de ces vidéos de deux hommes libérant une vache coincée entre deux branches d’un arbre est devenue virale sur Twitter.

La vidéo montre les deux hommes essayant de libérer une vache dont la tête était coincée entre deux branches d’un arbre. Les deux hommes tirent plusieurs fois la branche vers le bas pour s’assurer que la vache peut être libérée. Ils échouent deux fois mais réussissent la troisième fois. Après avoir reculé de quelques pas, la vache charge alors vers les hommes et les attaque avant de s’enfuir de l’endroit. “C’est une pure trahison”, a lu la légende hilarante de la vidéo.

Depuis sa publication le 12 janvier, la séquence de 29 secondes est rapidement devenue virale sur la plateforme de micro-blogging, avec plus de 5,52 lakh vues et plus de 12 000 likes. Les gens ont trouvé la vidéo extrêmement drôle et ont partagé leurs réactions chatouillantes dans la section des commentaires du tweet

N’oublie jamais……. Aucune bonne action ne reste impunie !— Mike 18wheels (@Mike18wheels) 11 janvier 2023

Un utilisateur a écrit: “N’oubliez jamais ……. Aucune bonne action ne reste impunie!”

La vache était comme “merci mais j’ai quelque chose pour vous montrer ma gratitude”…😄😄😁😁😅😅— NYAMBOSE😎 (@TJMthethwa) 12 janvier 2023

Un autre a commenté en plaisantant: “La vache était comme” merci, mais j’ai quelque chose pour vous montrer ma gratitude “.”

également! à l’ère des vidéos virales et des tiktocs sans fin… il y a une chance non nulle qu’ils y mettent la vache en premier lieu…. juste pour les filmer “en train de le sauver”— Furrymindfreak (@Furrymindfreak1) 13 janvier 2023

Un troisième utilisateur a suggéré que la vidéo avait été mise en scène au fur et à mesure qu’ils écrivaient : « Aussi ! à l’ère des vidéos virales et des vidéos TikTok sans fin… il y a une chance non nulle qu’ils y mettent la vache en premier lieu…. juste pour les filmer en train de les “sauver”. Beaucoup d’autres sont allés tous rire emojis dans les commentaires.

Quelle a été votre première réaction à cette vidéo hilarante ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici