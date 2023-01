Une vache erre librement dans un magasin de vêtements à Assam, la vidéo devient virale

Les vaches errant dans les rues bondées de l’Inde sont monnaie courante. Mais un incident récent en Assam a laissé Internet stupéfait. Une vache en liberté a été vue errant dans un magasin de vêtements de l’État. L’incident s’est produit dans un centre commercial à Dhubri, au cours de la dernière semaine de décembre et les images capturant la même chose sont devenues virales sur Internet.

Les vaches errant dans les rues bondées de l’Inde sont monnaie courante. Mais un incident récent en Assam a laissé Internet stupéfait. Une vache en liberté a été vue errant dans un magasin de vêtements de l’État. L’incident s’est produit dans un centre commercial à Dhubri, au cours de la dernière semaine de décembre et les images capturant la même chose sont devenues virales sur Internet.

Dans la vidéo, une vache errante peut être vue dans la zone réservée aux hommes d’un magasin de vêtements. Au fur et à mesure que la vidéo se poursuit, la vache confuse peut être vue errant dans l’allée de vêtements stockés dans le magasin jusqu’à ce qu’elle soit découverte par les employés et les clients. La vache a été chassée par les gens dès qu’ils l’ont remarquée. Avec la vidéo, la légende disait: “La vache est entrée dans le centre commercial.”

Non seulement la vidéo est rapidement devenue populaire en ligne, mais elle a également fait rire les internautes en regardant le “client le plus bizarre” parcourir la section des vêtements. Regardez la vidéo ci-dessous :

Plus tôt, une vidéo de deux taureaux se battant dans les rues et faisant soudainement irruption dans un magasin tout en continuant à verrouiller les cornes est devenue virale sur Internet. Dans la vidéo, on peut voir les taureaux se battre à l’extérieur du magasin à travers la porte. Un taureau entre alors soudainement dans la porte, surprenant complètement le commerçant. Le commerçant semble ébranlé puis tente de le chasser en versant de l’eau dessus.

Mais, avant que son astuce ne puisse fonctionner, un autre taureau a chargé à travers la porte et a attaqué l’autre. Le commerçant tente désespérément de chasser les animaux, mais ils semblent préoccupés par leur combat. La vidéo se termine brusquement. Vérifiez-le.

https://www.facebook.com/reel/1308658006330479?sfnsn=wiwspwa&s=wa&fs=e

Le commerçant n’a pas été blessé.

Mots-clés : viral, actualité virale, vidéo virale, vache entre dans un centre commercial, vidéos d’animaux

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici