Une vache entre dans une boutique autrichienne, les internautes n’arrêtent pas de rire

Les animaux et les humains semblent avoir coexisté ensemble pendant des années. Depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, les animaux font partie intégrante de la vie des gens. Cependant, on voit parfois des animaux envahir le territoire humain à diverses fins. Par exemple, on voit souvent des animaux, des reptiles et des insectes pénétrer dans les maisons australiennes.

De plus, en Inde, il existe de nombreux lieux saints où l’on voit des vaches errer librement dans les rues bondées. Récemment, une vidéo qui a suscité des réactions hilarantes d’internautes montre un événement similaire, mais en Autriche.

Un compte nommé Buitengebieden, géré par un résident néerlandais, Sander, a publié une vidéo inhabituelle d’une vache, quittant nonchalamment les locaux d’un magasin en Autriche.

“Pendant ce temps en Autriche” lit le tweet.

Pendant ce temps en Autriche.. 😂 pic.twitter.com/ll7U2Gfm2K — Buitengebieden (@buitengebieden) 22 août 2022

Le clip vidéo de 15 secondes s’ouvre sur la vue d’un paysage urbain en Autriche, marqué par des maisons et des magasins. Soudain, à l’improviste, une vache tachetée sort d’un magasin et marche nonchalamment dans les rues. Les spectateurs à proximité semblaient surpris par la vue rare et certains d’entre eux ont même pris des photos de la même chose.

La vidéo hilarante a recueilli plus de 2,4 millions de vues et recueilli plus de 58 000 likes sur le site de micro-blogging. Les Twitteratis ont exprimé leur amusement dans les commentaires en consultant ce site étrange. “Comment est-il arrivé ici?” a interrogé un utilisateur. Un autre a plaisanté: “Alors, la vache a fait du shopping?”

Comment TF est-il entré là-dedans ??!! – kaléidoscope séduisant * salope s’il vous plaît * 🇺🇦 (@ParkerWinsome) 22 août 2022

alors, la vache a fait des courses…? – pb cann (@onx_2000) 23 août 2022

Cependant, de tels exemples d’animaux entrant dans les habitats humains sont très courants. Dans un autre cas, un troupeau de taureaux a été vu entrant dans une banque en Espagne. Après beaucoup d’efforts, les gens ont pu les escorter.

