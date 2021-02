Une vache entre dans la salle d’attente de l’hôpital et claque des patients contre un mur en Colombie

Une vache évadée a fait des ravages après avoir couru dans la salle d’attente d’un hôpital et attaqué des patients en Colombie. L’incident étrange a eu lieu à l’hôpital San Rafael d’Antioquia, situé dans le nord-ouest de la Colombie, le 13 février, samedi.

Des images de vidéosurveillance de l’incident montrent des patients assis dans une salle d’attente bondée lorsqu’une vache voyou apparaît soudainement, forçant les gens à courir vers les coins pour plus de sécurité. Cependant, la vache enragée les suit et les claque contre le mur.

Heureusement, on peut voir la vache glisser et tomber plusieurs fois, ce qui permet à certains patients de s’échapper. Cependant, le clip révèle qu’une femme blessée est coincée dans un coin et la vache continue de lui donner des coups de pied contre le mur. Deux hommes entrent alors dans le cadre en essayant de secourir les autres patients et parviennent à attraper la vache par sa laisse défaillante et à la tirer à travers la pièce.

On peut voir la vache tirée contre les chaises, loin de la femme blessée, quand à nouveau, l’animal se libère de la prise des hommes et charge la même femme blessée dans le coin. Quelques instants plus tard, on voit un homme se précipiter à l’intérieur et distraire suffisamment les animaux pour les faire sortir de l’hôpital. La femme blessée se lève sous le choc et entre dans une pièce.

Les images se déplacent ensuite à l’extérieur de l’hôpital où les habitants peuvent être vus applaudir et siffler pour tenter de distraire la vache de la pièce. Lorsque la vache sort, la foule se disperse.

Selon un journal local Vanguardia, personne n’a été gravement blessé lors de l’attaque et la femme a été traitée pour contusion et ecchymoses mineures. Le propriétaire de la vache s’est rendu à l’hôpital pour s’excuser pour l’animal voyou, s’enquérant des dommages matériels et de la santé de la femme.

La vache a également endommagé deux motos après être sortie de la salle d’attente. Aucune enquête policière n’a encore été ouverte.