Une vache enceinte interrompt le mariage d’un couple d’agriculteurs en Australie et donne naissance à un veau lors de la réception

Une réception de mariage a été interrompue par une vache donnant naissance à un veau en Australie. L’incident a eu lieu lors de la cérémonie de mariage de Jessa Laws, 32 ans, et Ben Laws, 38 ans, dans leur ferme Gorae près de Portland, Victoria. Leur vache, Fleyas Jacot Drama, a donné naissance à une génisse rouge et blanche devant une centaine d’invités.

Jessa a dit Courrier quotidien sa robe de mariée était «absolument saccagée», mais l’appelait «sans importance» par rapport à «l’expérience inoubliable».

Le drame devait avoir lieu quelques jours avant le mariage, mais Jessa était sûre que «avec un nom comme celui, sans aucun doute, elle le fera lors de la cérémonie de mariage». Le drame a écrasé la cérémonie de mariage après le discours de mariage final à 19 heures malgré une surveillance toute la journée.

Se rappelant le jour, elle a dit qu’un ami est venu et lui a tapoté l’épaule en disant qu’il y avait «deux pieds visibles» et assisté par une demi-douzaine d’autres amis agriculteurs, le couple a accouché du veau avec tout «sous contrôle». du gros veau qui a été livré par une quinzaine d’invités – des producteurs laitiers et des «citadins aux yeux écarquillés».

Ben a été informé de l’accouchement réussi par un ami alors qu’il était dans la cuisine à ce moment-là et a demandé de manière ludique: «Jessa est dans la boue, n’est-ce pas? Le nouveau membre de la ferme a été nommé «Destiny» par le couple compte tenu de l’heure de la naissance.

Jessa a partagé que la chanson Vaches autourde Corb Lund a été joué après la cérémonie au milieu des confettis. Les jeunes mariés s’étaient rencontrés dans un pub il y a trois ans et se sont liés en parlant de vaches. Sa robe de mariée a été donnée à des nettoyeurs à sec dans l’espoir de la remettre dans son état d’origine, mais Jessa déclare que «les souvenirs valent bien plus qu’une robe de mariée car le mollet valait la peine d’être dans la boue.»

