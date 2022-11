Une vache attend patiemment que son humain traverse la rue ensemble dans une vidéo saine

La symbiose entre les humains et les animaux a toujours été un exemple d’amitié au-delà des frontières. Des animaux domestiqués aux animaux d’assistance, le rôle des animaux de compagnie dans nos vies a été multiple, allant de la compagnie à aujourd’hui, même au soutien émotionnel. Une douce vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un tel petit extrait d’amitié entre une vache et une femme. La vache est montrée debout patiemment à côté du passage pour piétons, attendant et attendant pendant que les voitures continuent de passer.

Les véhicules au passage à niveau se sont arrêtés plusieurs fois, laissant une large place à l’animal pour traverser s’il le voulait. Mais la douce créature a continué d’attendre jusqu’à ce qu’une personne s’y dirige de l’autre côté de la route. La personne, une “grand-mère” selon la traduction d’un utilisateur de Reddit, la pousse ensuite à traverser la rue et les deux marchent ensemble. Il semble y avoir un rebond dans les pas de la vache alors qu’elle suit la dame jovialement, en hochant la tête.

“La voix de la femme est la vidéo dit que tous les jours une grand-mère emmène cette vache au pâturage et quand la vache a assez pâturé et veut revenir, elle vient au croisement et attend la grand-mère (meuglant périodiquement). Vers la fin de la vidéo, vous pouvez voir la grand-mère venir raccompagner la vache à la maison”, a expliqué un utilisateur de Reddit.

“Je suis plus impressionné que les gens ralentissent/s’arrêtent comme s’ils s’attendaient à ce que la vache utilise le passage pour piétons”, a commenté un autre utilisateur. “Cela me rend à la fois heureux et triste”, a déclaré un utilisateur. Un autre a assuré que la vache semblait définitivement être un animal de compagnie et “pas un steak”.

Dans un autre incident récent d’une vache affichant des sentiments humains, une vidéo virale a montré une vache glissant sur une colline. La vidéo hilarante partagée sur Twitter montrait une vache, au lieu de descendre la montagne, optant pour la sortie la plus simple et la plus rapide pour atteindre le bas de la colline.

Dans la vidéo de neuf secondes, la vache glisse facilement sur la montagne enneigée. Il fait un atterrissage parfait et se lève alors qu’une autre vache peut être vue au bas de la colline.

