Une vacanciere cauchemardesque a affirmé qu’elle avait payé 200 £ de trop pour son séjour en caravane… et qu’elle s’est ensuite vicieusement vengée de nous

Une vacanciere «NIGHTMARE» a affirmé qu’elle avait payé 200 £ pour son séjour en caravane avant de se venger vicieusement.

Rob Smith, directeur de la société de location de caravanes de vacances Jar Holidays, a loué le véhicule à Lyons Robin Hood Holiday Park au Pays de Galles, à une femme et à son partenaire.

Une vacanciere cauchemardesque a provoqué un « carnage » dans une caravane pendant son séjour

Des assiettes brisées et de la nourriture jonchaient le sol

Une télévision à écran plat a également été brisée dans le carnage

Mais Rob, 38 ans, affirme que les vacanciers – qui ont accepté de rester du 14 au 21 juillet – ont été un « cauchemar » total dès le départ.

Ils auraient demandé que la chaudière soit réparée à 1h du matin et auraient été accusés de harceler pour obtenir de l’argent même pendant le séjour.

Lorsque Rob a fait remarquer que tout avait déjà été payé et a refusé tout remboursement, le locataire est devenu « malveillant » et a déclenché un « carnage » par vengeance.

Les invités problématiques ont saccagé la caravane, détruisant son contenu et se sont enfuis dans la nuit, à peine quatre jours après le début de leur séjour.

Le directeur de l’entreprise a été horrifié lorsqu’il est entré dans la camionnette déserte le lendemain matin avec des photos partagées sur Facebook montrant la caravane à deux lits avec une literie déchirée, des rideaux et une télévision à écran plat brisée.

Toute la maison semble être couverte de nourriture pour chien, de détritus et de ce qui semble être de la farine vidée partout dans le poêle.

Pendant ce temps, des coussins de canapé déracinés et des ustensiles de cuisine cassés recouvrent les sols.

Rob, qui loue des caravanes privées à des routards à la recherche d’escapades en bord de mer, affirme qu’il a fallu six heures à l’équipe de Jar Holidays pour nettoyer le carnage.

La société de location de caravanes a dû remplacer tout ce qui était en vue, y compris débourser environ 1 000 £ pour un nouveau téléviseur à écran plat.

Rob, de Toxteth, Liverpool, a déclaré: « La sécurité est passée devant la caravane entre une et trois heures du matin et elle a été détruite, mais nous n’avons reçu l’appel que le matin.

« C’est dégoûtant parce que toutes les années où nous sommes ici, nous n’avons jamais vu cela se produire auparavant. Elle a été un cauchemar pendant le séjour et après. »

Il a poursuivi: « Elle a réservé via une société tierce. Elle nous a envoyé un message privé [halfway through the holiday] disant qu’elle aurait pu payer 200 £ de moins ailleurs [through a different third party company for the holiday] et elle voulait récupérer son argent.

« Ensuite, elle a appelé pour nous demander de réparer la chaudière à 1h du matin, et parce que nous vivions sur place, un membre de l’équipe est monté et a rallumé la chaudière. »

‘CARNAGE’

« Après cela, le carnage s’est produit. Il n’y avait pas de disputes, il n’y avait aucune explication – elle se plaignait juste de choses qui n’existaient pas.

« Elle est partie entre 1h et 3h du matin [that night]. Je pense qu’elle est juste folle de chauves-souris.

« Nous avons dû tout remplacer. Parfois, les caravanes peuvent devenir désordonnées, mais c’est malveillant et c’est évidemment malveillant.

« C’est juste tous les dégâts. Il y a des dégâts de liquide, elle a cassé le micro-ondes, le téléviseur – 1 000 £, c’est beaucoup quand le propriétaire a mis un téléviseur dans la chambre et l’a loué aux vacanciers.

« J’ai été choqué. J’ai ressenti un choc absolu. J’ai pensé que la meilleure chose à faire était de s’assurer qu’elle était interdite. »

Les employés de Jar Holidays ont également été stupéfaits par l’horrible acte de vandalisme, le responsable des relations publiques James Foley affirmant qu’il avait trouvé l’incident « dégoûtant ».

James, 25 ans, a déclaré: « Lorsque j’ai découvert cela l’autre jour, j’étais absolument livide.

« Je pars en vacances dans le nord du Pays de Galles depuis que j’ai environ 10 ans et j’étais consterné. »

Rob affirme que la société de vacances a tenté de contacter l’invité voyou à plusieurs reprises, pour être bloquée sur toutes les plateformes en réponse.

Il dit que les propriétaires de la caravane portent plainte contre elle.

‘DÉGOÛTANT’

Maintenant, le directeur tient à rassurer les vacanciers potentiels sur le fait qu’il s’agissait d’un incident isolé – affirmant qu’il n’avait « jamais vu cela se produire auparavant ».

Rob a déclaré: « En 24 heures, la maison est revenue à la normale et nous avons tout remplacé – la télévision et tout.

« Il a été remplacé personnellement par notre société sœur ; tout a été fait et couvert par nous. C’est juste dégoûtant parce qu’il n’y a aucun remords pour cela.

« Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle. Vous ne faites pas ça à la propriété de qui que ce soit. Il n’y a aucune raison de faire ça.

« Nous voulons que les gens soient assurés que cela n’arrivera pas [ever]. Nous sommes ici depuis dix ans et rien de tel ne s’est jamais produit. Ce n’est tout simplement pas un comportement normal. »

La police du nord du Pays de Galles a confirmé que l’incident faisait actuellement l’objet d’une enquête, déclarant: « Nous avons reçu un appel le 18 juillet signalant des dommages à une caravane située dans le parc Lyons Robin Hood à Rhyl.

« La question fait actuellement l’objet d’une enquête et toute personne disposant d’informations doit nous contacter via notre chat en ligne en direct en citant la réf. A113054. »

L’invité a été contacté pour un commentaire.

Lyons Holiday Park a été contacté pour un commentaire.

Le personnel avait un énorme travail de nettoyage à faire après le désordre causé

Le vacancier « cauchemar » a laissé de la nourriture et de la sauce partout sur le sol et les surfaces