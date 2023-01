Une utilisatrice de Twitter raconte comment son frère a obtenu le même livre qu’elle a emprunté à la bibliothèque il y a 16 ans

Une utilisatrice de Twitter a partagé un moment de “boucle complète” qu’elle a eu avec son petit frère. L’OP, Sana, a emprunté un livre à la bibliothèque de son école en 2006 et jusqu’en 2022, seuls deux autres semblaient l’avoir emprunté. L’année dernière, son Le petit frère a emprunté le même livre. Leurs noms étaient presque dos à dos sur le reçu du livre. Il semblait avoir emprunté le livre encore cette année.

“En 2006, j’ai emprunté ce livre à la bibliothèque de mon école et mon petit frère a emprunté le même en 2022. Et peu de gens voulaient ce livre entre les deux, semble-t-il”, a écrit Sana dans un tweet. Les gens admiraient la salubrité et appréciaient également le frère. duo empruntant des livres à une époque où les gens vont rarement dans les bibliothèques.

Cela a rendu beaucoup de nostalgiques, qui ont partagé des anecdotes sur l’époque où ils allaient à la bibliothèque de leur école.

En 2006, j’ai emprunté ce livre à la bibliothèque de mon école et mon petit frère a emprunté le même en 2022. Et peu de gens voulaient ce livre entre les deux, semble-t-il. pic.twitter.com/BQhh6Ios2u— SRG (@SanaRGondal) 22 janvier 2023

Souvenirs débloqués. Bon temps. Nous avions une bibliothèque tellement cool de l’autre côté de la rue quand nous étions enfants. J’avais l’habitude de passer environ 4 heures presque par jour pendant les vacances d’été dans la section des enfants. Même lu la série Disney qui était en espagnol. Lmao https://t.co/NP6NwMn3jQ— Fasih Khalil Ur Rehman (@affable_lad) 22 janvier 2023

Une fois, quelqu’un m’a raconté une histoire d’enfance (je ne sais pas si c’est vraiment du livre) mais d’une manière ou d’une autre, depuis, c’est resté gravé dans ma mémoire. Une fois, Alice était perdue au pays des merveilles et il y avait deux chemins devant elle. Confuse, elle a demandé au chat du Cheshire, “Quel chemin dois-je prendre ?” https://t.co/XUzJggdrMH – Brutus (@Huzzaah_) 22 janvier 2023

Remplir ma page de compte de livre dans la bibliothèque était une véritable obsession pour moi. J’étais le seul enfant auquel ils devaient donner plus d’espace dans le registre (temps de cahier physique) et ce fut un si grand moment pour moi omg. J’adore recevoir des livres de la bibliothèque https://t.co/qF5t9QiXGB– Arrêtez d’appeler moi j’ai de l’anxiété (@abayyaarkya) 22 janvier 2023

C’est certainement un moment de «souvenir central» pour le petit frère et un chemin de mémoire pour la sœur.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici