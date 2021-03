Dr Pessia Friedman-Rubin en parlant à Times of Israel a déclaré que les gens vérifient constamment leur téléphone par peur de manquer quelque chose, par conséquent, ils ouvrent leur WhatsApp, Facebook et d’autres applications tout le temps. L’étude suggère également qu’une personne est plus susceptible de souffrir de douleurs à la mâchoire, de grincer des dents et de se réveiller la nuit en raison d’une utilisation accrue du téléphone. Un cycle de dépendance croissante aux téléphones portables se forme, conduisant à l’anxiété et au stress.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy