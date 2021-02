Une usine sidérurgique sera alimentée par la «  plus grande usine d’hydrogène vert au monde  »

Une société suédoise soutenue par des investisseurs, dont le fondateur de Spotify, Daniel Ek, prévoit de construire une usine de production d’acier dans le nord du pays qui sera alimentée par ce qu’elle décrit comme «la plus grande usine d’hydrogène vert au monde».

H2 Green Steel, qui a été créée en 2020, se concentrera sur l’acier fabriqué selon un «processus de fabrication sans fossile» et cherchera à fournir aux fabricants européens son produit final.

Dans une annonce faite plus tôt cette semaine, la société – qui sera dirigée par Henrik Henriksson, l’actuel PDG de Scania – a déclaré que la production d’acier commencerait en 2024 et serait basée dans la région suédoise de Norrbotten. D’ici 2030, l’objectif est que l’entreprise ait la capacité de produire 5 millions de tonnes d’acier par an.

« La crise climatique est le plus grand défi de notre temps », a déclaré Henriksson dans un communiqué publié mardi.

«Et étant donné… l’impact de l’acier sur le développement durable d’autres industries, un changement rapide de l’industrie sidérurgique est extrêmement important», a-t-il ajouté.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, le secteur du fer et de l’acier est responsable de 2,6 gigatonnes d’émissions directes de dioxyde de carbone chaque année, un chiffre qui, en 2019, était supérieur aux émissions directes de secteurs comme le ciment et la chimie.

Il ajoute que le secteur sidérurgique est « le plus grand consommateur industriel de charbon, qui fournit environ 75% de sa demande d’énergie ».

La taille de l’usine d’hydrogène de H2 Green Steel sera d’environ 800 mégawatts, son produit final remplaçant le charbon et le coke dans le processus de fabrication de l’acier.

L’hydrogène peut être produit de plusieurs manières. L’un comprend l’utilisation de l’électrolyse, avec un courant électrique divisant l’eau en oxygène et hydrogène. Si l’électricité utilisée dans le processus provient d’une source renouvelable telle que le vent ou le solaire, on parle alors d’hydrogène «vert» ou «renouvelable».

Le principal actionnaire de la société est la société d’investissement Vargas, cofondatrice du fabricant de batteries Northvolt. H2 Green Steel conclut actuellement un financement en actions de série A de 50 millions d’euros (environ 61,1 millions de dollars). Les investisseurs comprennent Scania, EIT InnoEnergy et le fondateur de Spotify, Daniel Ek.

Pour la phase initiale du projet, le financement total s’élèvera à environ 2,5 milliards d’euros. Les conseillers financiers du cabinet sont Société Générale, KfW IPEX-Bank et Morgan Stanley.

La production d’acier est l’un des nombreux processus industriels à améliorer en ce qui concerne les émissions et autres paramètres liés à la durabilité.

La fabrication d’aluminium en est une autre. Le constructeur automobile allemand BMW a récemment déclaré qu’il avait commencé à se procurer et à utiliser de l’aluminium produit à l’aide de l’énergie solaire, par exemple.