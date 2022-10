Une usine indienne fabrique des peluches à l’aide de mégots de cigarettes

Assises sur le sol d’une maison à la périphérie de New Delhi, des femmes sourient et discutent en remplissant des oursons aux couleurs vives avec une farce blanche fabriquée à partir d’un produit que l’on trouve plus communément dans une poubelle.

Le matériau est composé de mégots de cigarettes, séparés en fibres et nettoyés et blanchis après avoir été ramassés dans les rues de la ville où ils avaient été jetés avec des millions d’autres.

Leur retraitement en une gamme de produits comprenant des jouets et des oreillers est une idée originale de l’homme d’affaires Naman Gupta.

“Nous avons commencé avec 10 grammes (de fibres par jour) et maintenant nous en faisons 1 000 kilogrammes… Chaque année, nous sommes en mesure de recycler des millions de mégots de cigarettes”, a-t-il déclaré à Reuters depuis son usine à la périphérie de la capitale indienne.

Ses ouvriers séparent également la couche extérieure des mégots et le tabac, qui sont respectivement transformés en papier recyclé et en poudre de compost.

L’Organisation mondiale de la santé estime que près de 267 millions de personnes, soit près de 30 % de la population adulte de l’Inde, sont des consommateurs de tabac et que les mégots jonchent les rues urbaines où les normes générales de propreté sont extrêmement basses.

“(Donc) travailler ici aide aussi à garder notre environnement propre”, a déclaré Poonam, une ouvrière de l’usine de Gupta qui n’a donné que son prénom.

