Une usine de munitions en Serbie EXPLOSE, illuminant la nuit et forçant les habitants à évacuer (VIDEO)

Les explosions en cours ont commencé vers 1 h 30, heure locale, à partir de l’usine « Sloboda » (Liberté), au sud-ouest de Cacak, chassant certains résidents locaux de chez eux en panique.

Sloboda ačak trenutno pic.twitter.com/kqiiHOoyuc — тефан Печеничић (@StefanPecenicic) 3 juin 2021

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré un brasier ardent illuminant la nuit, au milieu d’explosions constantes de munitions.

oh merde on y va contre sloboda, čačak pic.twitter.com/FhgB5rV91Z — kojesranje (@heejterka) 4 juin 2021

« Les fenêtres tremblent » une femme de Cacak a tweeté, qualifiant cela de « catastrophe humaine et environnementale sans précédent ».

Aucune information officielle n’est disponible sur l’étendue des dommages matériels ou des victimes, le cas échéant.

Un correspondant du journal serbe Novosti a filmé certains des habitants fuyant la ville. « Puanteur insupportable” se répandait dans la ville et des éclats d’obus pleuvaient du ciel, a-t-il rapporté.

Les ambulances et la police intervenant sur les lieux n’ont pas pu s’approcher de l’usine pour des raisons de sécurité.

Fondée en 1948, Sloboda emploie plus de 2 000 travailleurs et est spécialisée dans la production d’obus de chars et d’artillerie, ainsi que de plusieurs types d’armes antichar propulsées par fusée. Il a été lourdement bombardé pendant la campagne de l’OTAN de 1999 au Kosovo, mais a été reconstruit depuis.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !