Une usine de Montréal où l’on fabriquait du papier artisanal pendant des décennies ferme ses portes

Nous sommes un mercredi après-midi d’août, après un été jusqu’ici particulièrement pluvieux, et l’eau monte sur le sol de la Papeterie Saint-Armand.

Ce n’est pas un problème nouveau. Le sol est généralement mouillé dans l’arrière-boutique, où une machine appelée le batteur – une énorme cuve en métal dotée d’un imposant volant d’inertie – se trouve à proximité de piles de chiffons, matières premières utilisées pour fabriquer du papier de haute qualité.

Mais aujourd’hui, un fusible a sauté et la pompe de puisard de la taille d’un chihuahua qui maintient normalement à distance la montée des eaux de crue est devenue silencieuse.

Bientôt l’eau atteindra les chiffons, les tas de jute, de sisal et de coton.

David Carruthers, vif à 82 ans, les mains noires de graisse, patauge dans les eaux peu profondes et tripote la pompe. Carruthers, qui fabrique du papier fin ici depuis près de cinq décennies, affirme que son travail le maintient en forme. Il y a toujours quelque chose à faire.

Un employé travaille à la Papeterie St-Armand au milieu de presses, de piles de papier et de machinerie. (Matthieu Lapierre/CBC)

Lorsque lui et sa femme, Denise Lapointe, 66 ans, ne sont pas aux prises avec des inondations, ils fabriquent du papier que les artistes, imprimeurs et relieurs apprécient pour ses qualités uniques. Mais bientôt, ils ne le feront plus ici, dans le sous-sol d’une ancienne usine de linoléum à Ville-Émard, au bord du canal de Lachine.

Ils déménagent, déménagent et se dirigent vers une propriété rurale dans les Laurentides pour continuer à fabriquer du papier dans un environnement plus paisible et plus satisfaisant, qui n’est pas constamment inondé.

Les raisons habituelles dans une ville en pleine croissance et en évolution sont en partie à blâmer : hausse des loyers et des impôts élevés, difficulté à trouver des personnes prêtes à effectuer de longues heures de travail manuel mais, en fin de compte, Carruthers et Lapointe ont hâte de changer de décor.

Ils continueront à fabriquer du papier, comme ils le font depuis près de 50 ans, mais ce sera en plus petits lots, pour moins d’artisans, prêts à faire le voyage pour le trouver.

Le papier est disponible dans une variété de couleurs et Carruthers peut le fabriquer en coton, en sisal, en jute ou même en paille. (Matthieu Lapierre/CBC)

Leur départ a agacé une communauté d’artistes qui apprécient le papier et ne voient aucune alternative.

« L’avantage d’un papier comme celui-ci, c’est que l’encre glisse bien », explique Diane Coache, une relieuse amateur qui adore dessiner à la plume et à l’encre. « C’est fait pour ça et ça fait des textures magnifiques.

« Quand j’entends que des lieux comme celui-ci ferment, c’est pour moi comme si je perdais quelque chose qui nous permet de créer. »

Coache quitte le magasin avec une nouvelle pile de papier qu’elle envisage de transformer en un nouveau carnet de croquis.

C’est un voyage de 30 minutes ici, pour elle. Mais lorsque Carruthers et Lapointe déménageront à la campagne, cela prendra une heure et demie.

« Ils vont être loin », dit-elle, mais ensuite elle y réfléchit. « Les autres magasins sont restreints et tout le monde a les mêmes produits. Ici, on peut trouver des choses uniques. »

Des piles de chiffons, principalement du coton jeté, se trouvent au fond du sous-sol, prêts à être transformés en papier. (Matthieu Lapierre/CBC)

Peut-être qu’elle essaiera de faire le voyage, après tout.

Le journal en vaut la peine pour elle – et pour bien d’autres.

Le processus de fabrication commence avec les chiffons, qui proviennent de chutes de projets d’étudiants en mode ou de t-shirts bleu marine mis au rebut par les pompiers de Montréal. Du pur coton, parfois difficile à trouver.

Carruthers coupe le tissu en une masse mélangée, puis l’envoie dans le batteur, où il se mélange à l’eau pour former une pulpe épaisse.

La pâte est ensuite déposée en fines couches entre des feuilles de feutre dont les fibres laissent une impression sur le papier. C’est un processus que Carruthers maîtrise.

Des piles de papier, des machines et toutes sortes d’objets de curiosité sont disséminés dans le moulin du sous-sol. (Matthieu Lapierre/CBC)

En 1982, Carruthers a été chargé d’un projet très important : il a utilisé des fibres canadiennes pour fabriquer le papier destiné à la proclamation de la Loi constitutionnelle, signée par la reine Elizabeth II. Un an plus tard, il utilise la même pâte pour fabriquer les feuilles de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Une fois le papier sec, il est prêt à être inspecté par Lapointe et empilé près de l’avant de l’atelier.

Ce n’est pas toujours mouvementé à la Papeterie. C’est souvent calme et les employés qualifient leur travail de « zen ». Mais ce jour-là, un moineau qui volait dans le moulin au sous-sol et s’y perdait décide de lui rendre visite.

La papeterie vend des cahiers, des carnets de croquis et divers papiers, ainsi que des commandes pour des artistes et des archivistes. (Matthieu Lapierre/CBC)

Pendant que Carruthers résout les inondations mineures qui menacent de devenir un peu plus gênantes qu’elles ne l’étaient déjà, il allume et éteint également les lumières – pour tenter de faire partir le pauvre oiseau.

Mais ce n’est pas le cas, du moins pour l’instant. Il reste à l’intérieur, gazouillant quelque part au milieu des machines.

Pourtant, les clients déambulent parmi les piles, beaucoup d’entre eux manipulant les feuilles, sentant les différentes textures et fibres propres à chaque type de papier.

« Certains passent des heures ici. Cela leur donne des idées », dit Lapointe en inspectant une feuille blanche non marquée à la recherche de défauts.

Récemment, les clients ont été plus susceptibles de dire à Lapointe ou à Carruthers – ou de publier sur les réseaux sociaux – à quel point ils étaient tristes de les voir partir.

Carruthers a commencé à fabriquer du papier en 1979, alors que les taux d’intérêt étaient élevés, et il a maintenu l’entreprise à flot, prospère et contribuant depuis lors à la communauté créative, d’abord seul, puis avec Lapointe.

C’est une histoire qui devrait inspirer, a déclaré Lapointe, et non attrister.

« Ce qu’ils ont fait est unique au Canada », a déclaré Jan Elsted, qui, avec son mari Crispin, dirige Barbarian Press, une maison d’édition artisanale à Mission, en Colombie-Britannique, et l’un des meilleurs clients de l’usine de papier.

« Personne d’autre n’a produit du papier d’une telle qualité à ce point et je pense qu’ils devraient être extrêmement fiers de tout ce qu’ils ont accompli. »

« C’est un privilège d’utiliser leur journal », a déclaré Crispin, « et ce sont aussi des gens adorables. »

Mais beaucoup de choses ont changé depuis que Carruthers a commencé à fabriquer du papier.

Lapointe et Carruthers rient dans leur usine au sous-sol tandis que Carruthers manipule un test de pH qu’il utilise pour vérifier la qualité des matières premières qu’il utilisera pour fabriquer du papier. (Matthieu Lapierre/CBC)

Usines fermées. Le canal lui-même s’est transformé en parc naturel urbain et en voie cyclable. Il y a maintenant une microbrasserie et un torréfacteur dans leur immeuble.

Un collectif d’artistes se trouvait à proximité. «C’était un écosystème», a déclaré Lapointe, décrivant comment ses membres s’entraidaient. Il y avait un soudeur, un encadreur, un verrier, toujours quelqu’un pour donner un coup de main en cas de besoin.

Ils sont partis maintenant, et Lapointe et Carruthers supposent qu’il y a probablement moins d’artistes, en général, dans la ville maintenant.

« Je ne sais pas où ils sont tous allés », dit Carruthers, alors qu’il se tient près du batteur, toujours en train de jouer avec la pompe. « Certains d’entre eux n’en avaient pas les moyens. … C’est le cycle de vie d’une ville, je suppose. »

Lapointe dit que l’endroit ne lui manquera pas lorsqu’ils déménageront vers la fin de l’année, mais les gens, les types créatifs qui se promèneraient et inspecteraient le journal, imaginant toujours de nouveaux projets, lui manqueront.

« Certains clients que nous connaissons depuis au moins 30 ans », dit-elle. « On ne sait jamais qui va entrer ici. »

Finalement, Carruthers a une idée. Il attrape une rallonge et branche la pompe dans une prise qui fonctionne de l’autre côté du magasin.

Bientôt, le bourdonnement reprend et l’eau s’écoule dans un drain fonctionnel, retournant dans le système de la ville.

Les tas de chiffons sont en sécurité, tout comme la papeterie.