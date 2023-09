Une usine de drogue spatiale se voit refuser le retour sur Terre

Après avoir fabriqué des cristaux d’un médicament contre le VIH dans l’espace, la première usine orbitale est bloquée en orbite après s’être vu refuser le retour sur Terre pour des raisons de sécurité.

Sortir les poubelles (dans l’espace)

L’US Air Force a rejeté une demande de Varda Space Industries visant à faire atterrir sa capsule de fabrication dans l’espace sur une zone d’entraînement de l’Utah, tandis que la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis n’a pas accordé à l’entreprise la permission de rentrer dans l’atmosphère terrestre, laissant son vaisseau spatial suspendu alors que l’entreprise se démène pour trouver une solution, TechCrunch d’abord signalé. Un porte-parole de la FAA a déclaré à TechCrunch dans un communiqué envoyé par courrier électronique que la demande de l’entreprise n’avait pas été accordée pour le moment « en raison de l’analyse globale de la sécurité, des risques et de l’impact ».

Gizmodo a contacté Varda Space pour lui demander quelles exigences réglementaires n’avaient pas été respectées, mais la société a répondu par un e-mail de deux mots qui disait de manière inquiétante « aucun commentaire ». La startup californienne a fourni une mise à jour sur son vaisseau spatial via X (anciennement Twitter). « Nous sommes heureux d’annoncer que notre vaisseau spatial est sain dans tous les systèmes. Il a été initialement conçu pour une année complète en orbite si nécessaire », Varda Space a écrit sur X. « Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec nos partenaires gouvernementaux pour ramener notre capsule sur Terre dès que possible. »

Varda Space a lancé son vaisseau spatial à bord d’une fusée Falcon 9 le 12 juin. La capsule de 264 livres (120 kilogrammes) est conçue pour fabriquer des produits dans un environnement de microgravité et les transporter vers la Terre. Le 30 juin, sa première expérience de fabrication de médicaments a réussi à faire croître en orbite des cristaux du médicament ritonavir, utilisé pour le traitement du VIH. L’environnement de microgravité offre certains avantages qui pourraient permettre une meilleure production dans l’espace, réduisant globalement les défauts induits par la gravité. Les cristaux de protéines fabriqués dans l’espace forment des cristaux plus gros et plus parfaits que ceux créés sur Terre, selon NASA.

« LES DROGUES SPATIALES ONT FINI DE CUISINER BÉBÉ !! » Delian Asparouhov, co-fondateur de Varda, a écrit sur X. Malheureusement, les drogues spatiales ne sont pas autorisées à revenir sur Terre, bébé. La rentrée de la capsule de Varda était initialement prévue pour le 5 ou le 7 septembre, mais la demande de la société a été rejetée le 6 septembre, selon TechCrunch. Varda a formellement demandé à la FAA de reconsidérer sa décision le 8 septembre, et cette demande est toujours en attente.

« Il s’agit d’un type de capsule de rentrée très différent. Si vous y réfléchissez, Dragon et Starliner sont tous deux [SpaceX] des véhicules qui coûtent au minimum 100 millions de dollars à construire et des programmes totaux de plus d’un milliard de dollars. Ceux-ci sont destinés à transporter des humains, à avoir un contrôle actif et des environnements entièrement pressurisés », explique Asparouhov. cité comme le dit dans une interview à Ars Technica. « Nous sommes en fait à l’opposé du type de véhicule de rentrée. S’il s’agit de limousines luxueuses, nous construisons comme une Toyota Corolla de 1986 censée coûter moins d’un million de dollars pièce, rapidement rénovée, puis renvoyée dans l’espace.

La capsule de fabrication spatiale de Varda est un sous-produit d’une industrie spatiale en pleine croissance, qui facilite l’accès à l’orbite terrestre basse. La débâcle réglementaire actuelle est également le résultat d’une industrie spatiale jeune, dans laquelle une réglementation appropriée des engins spatiaux est encore en train de prendre forme.

