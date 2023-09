Une usine américaine d’aimants aux terres rares en projet a une grande empreinte en Chine

Les États-Unis investissent massivement dans l’accélération production nationale de rareté aimants terrestres pour réduire son dépendance à l’égard de la Chine. Mais pour rappeler à quel point la Chine est enracinée est dans le mondial rsont des chaînes d’approvisionnement terrestres, l’entreprise qui Washington a fait appel à une nouvelle usine a une grande empreinte en Chine.

Le Le ministère de la Défense a annoncé cette semaine un Investissement de 94,1 millions de dollars dans E-VAC Magnetics pour financer son construction et exploitation d’une importante usine d’aimants permanents aux terres rares aux États-Unis. E-VAC fait partie de Vacuumschmelze, une entreprise allemande centenaire et le plus grand producteur occidental d’aimants aux terres rares.

Un investissement « historique » dans la production d’aimants aux terres rares

Aimants permanents aux terres rares alimenter les moteurs de véhicules électriques, les éoliennes et les iPhones. Ils sont ainsi appelés parce qu’ils contiennent terres rares— principalement du néodyme et du praséodyme — et possèdent des champs magnétiques permanents. Ces aimants sont essentiels pour les utilisations militaires et industrielles. Pourtant, les États-Unis dépendent fortement des importations chinoises, ce qui la dépendance est considérée comme une menace pour la sécurité nationale.

« Cette décision du ministère de la Défense est historique », a déclaré Jack Lifton, le président exécutif du Critical Minerals Institute, a écrit sur l’investissement du Pentagone en E-VAC. « Il s’agit de la première annonce significative d’une usine commerciale à grande échelle d’aimants permanents aux terres rares en Amérique du Nord, depuis que Magnequench a été vendue et transférée en Chine il y a près de 25 ans. »

Magnequench, un fabricant d’aimants avancés, possédait auparavant des installations de production aux États-Unismais ils ont été fermés après la société a été acquise par les acheteurs chinois.

La réduction des risques liés à la Chine est un problème épineux

Mais si Washington mise sur E-VAC pour tempérer L’emprise de Pékin sur une industrie critique, La société mère d’E-VAC, Vacuumschmelze, est elle-même fortement exposée à la Chine.

Environ un sur quatre Les employés de Vacuumschmelze sont basés en Chine et le l’entreprise y dispose également d’installations de production. Plus loin, c’est un propriétaire minoritaire d’une coentreprise basée en Chine avec Zhongke Sanhuan, le plus grand producteur chinois d’aimants aux terres rares.

Zhongke Sanhuan entretient des liens étroits avec le gouvernement chinois : son actionnaire majoritaire (lien en chinois) est l’Académie chinoise des sciences, une institution publique qui dépend directement du Conseil d’État, le cabinet chinois. Sa coentreprise avec Vacuumschmelze, baptisée Sanvac, a été créée en 2005 et est vu par les analystes de l’industrie chinoise (lien en chinois) comme une opportunité d’apprendre du vétéran allemand et de propulser Zhongke Sanhuan dans une position compétitive au niveau international.

Les aimants aux terres rares sont une affaire difficile

Outre l’exposition d’E-VAC en Chine, il y a aussi le défi de la viabilité économique. Vacuumschmelze, comme bulletin d’information de l’industrie L’observateur des terres rares noté cette semaine, a « un long historique de pertes d’exploitation ».

Cela est dû en partie aux avantages structurels de la Chine : Pékin a règles fiscales conçues autour de son monopole des terres rares de telle sorte que les fabricants d’aimants en dehors de la Chine se trouvent automatiquement désavantagés en termes de coûts. Il y a ensuite le fait que l’on estime que l’équipement chinois de fabrication d’aimants est un tiers à la moitié le coût des machines occidentales. De plus, comme un récent rapport de l’industrie (pdf) préparé à l’intention du gouvernement américain, Vacuumschmelze et d’autres producteurs européens d’aimants seront confrontés à une concurrence toujours plus forte et à des marges décroissantes à mesure que les entreprises non chinoises augmentent leur production.