Une usine américaine accusée de faire travailler des enfants

Des dizaines d’enfants migrants aussi jeunes que 12 ans travaillaient dans une usine d’emboutissage de métaux en Alabama, selon Reuters

Un fournisseur de pièces automobiles pour la chaîne de montage de voitures du constructeur automobile sud-coréen Hyundai à Montgomery, en Alabama, a été accusé d’avoir utilisé de la main-d’œuvre migrante mineure dans une enquête accablante de Reuters publiée vendredi, citant les familles des mineurs, plusieurs employés d’usine et des sources policières.

Une ancienne employée a déclaré à Reuters qu’elle avait travaillé “aux côtés d’une douzaine de mineurs sur son quart de travail” ces dernières années, avant de quitter la filiale Hyundai pour une autre usine. Une autre source a affirmé qu’il pourrait y avoir eu jusqu’à 50 travailleurs mineurs sur différents quarts de travail, principalement des migrants et certains aussi jeunes que 12 ans.

L’usine au centre du scandale est un fabricant de pièces automobiles à Luverne, SMART Alabama LLC, qui produit des pièces métalliques embouties pour la plus grande usine d’assemblage de Hyundai aux États-Unis, à proximité de Montgomery.

La controverse a éclaté pour la première fois lorsqu’un enfant migrant guatémaltèque de 13 ans a disparu du domicile de sa famille en Alabama en février, déclenchant une alerte Amber. Son père et les policiers qui ont aidé à retrouver l’enfant ont déclaré à Reuters qu’elle et ses deux frères, âgés de 12 et 15 ans, avaient tous travaillé à l’usine. Il s’est avéré que la jeune fille s’est enfuie avec un collègue de 21 ans, également un migrant guatémaltèque qui avait depuis été expulsé, afin de “rechercher d’autres opportunités de travail.”

Lire la suite Pense aux enfants, Washington

Au milieu de l’attention accrue de la police et des médias sur la disparition de la jeune fille, SMART aurait licencié tous ses travailleurs mineurs. L’enquête de Reuters n’a pas pu confirmer le nombre exact d’enfants travailleurs présumés, leurs conditions d’emploi ou de travail. La police locale aurait déclaré qu’elle n’avait pas compétence pour enquêter sur les violations du droit du travail, mais a informé le bureau du procureur général de l’État des allégations.

Hyundai a réagi aux accusations accablantes avec une déclaration le disant “ne tolère pas les pratiques d’emploi illégales dans aucune entité Hyundai”, et prétendant que l’entreprise a “les politiques et procédures en place qui exigent le respect de toutes les lois locales, étatiques et fédérales.”

À son tour, SMART a nié “toute allégation selon laquelle il aurait sciemment employé une personne inéligible à l’emploi”, et a pointé du doigt les agences de recrutement sur lesquelles il compte pour pourvoir des postes et s’attend donc à “de suivre la loi dans le recrutement, l’embauche et le placement des travailleurs dans ses locaux.”