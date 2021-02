Des chercheurs de l’Université suédoise d’Uppsala ont pour objectif de se lancer dans la première étude comparative au monde évaluant le défilé des jabs Covid-19 qui arrivent sur le marché. Ils promettent que ce sera volontaire et ne perturbera pas le programme de vaccination.

Les scientifiques attendent l’autorisation de lancer une étude comparant chaque vaccin Covid-19 qui a reçu le feu vert de l’Agence suédoise des produits médicaux. Ils disent que bien que ces jabs aient été testés contre un placebo, ils n’ont pas été testés les uns contre les autres pour voir comment leurs attributs se comparent au sein de la population suédoise.

« En Suède, nous avons des conditions uniques pour suivre les personnes vaccinées d’une meilleure manière que dans d’autres pays», A déclaré vendredi le co-fondateur de l’étude, Jonas Oldgren, à la chaîne publique SVT. Oldgren a suggéré que le fait de pouvoir contrôler les variables extérieures faciliterait la comparaison de l’utilité de différents vaccins « à grande échelle à court et long terme. »

Aussi sur rt.com Les médias occidentaux ont étalé les efforts de vaccination Covid-19 de Moscou, mais de nouvelles données d’essai ont maintenant des pays en attente pour le jab Spoutnik V Covid-19

Oldgren et son partenaire Stefan James travaillent à la mise en place de l’étude depuis six mois, rassurant l’Agence suédoise de la santé publique, l’Agence des produits médicaux et plusieurs régions du pays que l’étude peut être menée sans retarder le programme de vaccination national de la Suède. Au lieu de cela, ont-ils déclaré, il sera intégré à la campagne nationale en utilisant des systèmes déjà en place pour enregistrer les données de suivi des personnes vaccinées.

« Nous avons vraiment fait un effort lors de la conception de l’étude afin qu’elle n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les soins de santé», A déclaré James à SVT, insistant sur le fait que l’étude ne modifiera que légèrement la distribution des vaccins dans une région particulière, et que seulement«à l’aide d’un outil informatique qui distribue le vaccin de manière aléatoire mais efficace et équitable.«

En plus de la région d’Uppsala, les chercheurs espèrent inclure Gävleborg, Västmanland et Dalarna. Si l’étude est approuvée par l’Agence des produits médicaux et l’Autorité suédoise d’examen éthique – approbation qu’ils espèrent recevoir dans le mois prochain – les résidents vaccinés des régions concernées recevront des informations sur l’étude et leur demanderont s’ils souhaitent y participer. Les chercheurs insistent sur le fait que les données ne seront examinées qu’après avoir été anonymisées.

Aussi sur rt.com La Suède suspend les paiements à Pfizer jusqu’à ce que le géant pharmaceutique clarifie le nombre de doses de vaccin dans chaque flacon

La Suède était l’un des rares pays à ne pas avoir initialement fait face à la pandémie de Covid-19 avec un verrouillage brutal, se concentrant plutôt sur la protection des personnes vulnérables et la fourniture de conseils facultatifs à la majorité de la population.

Maintenant, cependant, les citoyens suédois pourraient être incités à se faire vacciner contre le virus alors que le pays prévoit de lancer un passeport numérique pour vaccins qui permettra aux destinataires de voyager – une perspective avec laquelle d’autres pays se débattent malgré la forte opposition des groupes de libertés civiles préoccupés par être utilisé pour restreindre les libertés.

La Suède a approuvé les jabs Pfizer-BioNTech, Astra-Zeneca et Moderna pour sa population à partir de vendredi.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!