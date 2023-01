Une université indienne avertit les étudiants de ne pas projeter un documentaire de la BBC sur Modi

Un documentaire de la BBC critiquant le Premier ministre indien Narendra Modi devrait être projeté dans le pays.

Des mesures disciplinaires peuvent être prises contre les étudiants universitaires qui projettent le documentaire.

Le gouvernement de Modi a qualifié le documentaire de propagande.

Une grande université indienne a menacé de mesures disciplinaires strictes si son syndicat étudiant mettait en œuvre mardi un documentaire de la BBC sur le Premier ministre Narendra Modi, affirmant que cette décision pourrait perturber la paix et l’harmonie sur le campus.

Le gouvernement de Modi a rejeté le documentaire, qui mettait en cause son leadership lors d’émeutes meurtrières dans son État d’origine, le Gujarat, en 2002, comme de la “propagande”, a bloqué sa diffusion et a également interdit le partage de tout clip via les réseaux sociaux en Inde.

Modi était ministre en chef de l’État occidental lors des violences qui ont tué plus de 2 000 personnes, pour la plupart des musulmans.

Le syndicat des étudiants de l’Université Jawaharlal Nehru de New Delhi, longtemps considérée comme un bastion de la politique de gauche, a déclaré sur Twitter qu’il projetterait le documentaire “India: The Modi Question”, dans une cafétéria à 15h30 GMT.

Sur son site Internet, l’administration de l’université a déclaré qu’elle n’avait pas autorisé la projection.

Il a ajouté :

Ceci pour souligner qu’une telle activité non autorisée peut perturber la paix et l’harmonie du campus universitaire.

“Il est fermement conseillé aux étudiants/individus concernés d’annuler immédiatement le programme proposé, faute de quoi des mesures disciplinaires strictes pourront être engagées conformément aux règles de l’université.”

Sur Twitter, la présidente du syndicat, Aishe Ghosh, avait demandé aux étudiants d’assister à la projection du documentaire, le décrivant comme ayant été “‘interdit’ par un ‘gouvernement élu’ de la plus grande ‘démocratie'”.

Interrogé par Reuters si le syndicat prévoyait de procéder à la sélection, Ghosh a répondu: “Oui, nous le sommes.”

Elle a cependant refusé de commenter la menace de mesures disciplinaires de l’université.

La police surveille de près la situation, a déclaré un officier de police de Delhi surveillant la zone autour de JNU. Mais la police de la capitale a refusé de faire tout commentaire officiel.

Le documentaire devrait également être projeté sur certains campus de l’État du sud du Kerala, dirigé par les communistes.

Le ministère indien de l’Intérieur n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur les plans du gouvernement si le film est projeté à la JNU et au Kerala.

La violence de 2002 au Gujarat a éclaté après qu’un train transportant des pèlerins hindous a pris feu, tuant 59 personnes. Les foules se sont ensuite déchaînées dans les quartiers musulmans. En 2017, 11 hommes ont été emprisonnés à perpétuité pour avoir incendié le train.

Modi a nié les accusations selon lesquelles il n’aurait pas fait assez pour arrêter les émeutes et a été disculpé en 2012 à la suite d’une enquête supervisée par la Cour suprême. Une autre pétition remettant en cause son exonération a été rejetée l’année dernière.

La semaine dernière, la BBC a déclaré que le documentaire avait été “rigoureusement étudié” et impliquait un “large éventail” de voix et d’opinions, y compris des réponses de membres du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata de Modi.

La BBC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la menace de mesures disciplinaires.