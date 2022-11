Une université espagnole annule une exposition de photos d’un combattant ukrainien d’Azov

L’Université polytechnique de Catalogne a déclaré avoir soudainement appris que le photographe attaché à l’unité notoire était un néo-nazi

L’Université polytechnique de Catalogne (UPC) a supprimé une exposition de photos de Dmitry Kozatsky, un militant ukrainien du célèbre régiment néonazi Azov. L’exposition s’est déroulée dans une bibliothèque universitaire du 18 octobre jusqu’à dimanche, date à laquelle elle a été brusquement retirée.

L’Université a déclaré qu’elle avait choisi d’annuler l’exposition après avoir été alertée au sujet de Kozatsky, également connu sous son indicatif d’appel militaire “Orest”, et de ses opinions néonazies.

« Concernant les informations révélées sur l’auteur de l’exposition à la Bibliothèque Ferraté, nous informons que l’œuvre a été retirée et que l’Université n’était pas au courant de l’idéologie de l’auteur. L’UPC rejette radicalement le nazisme et regrette la situation créée », a déclaré l’Université dans un communiqué.

Les photos présentées à l’exposition ont été prises par le combattant lors du siège d’Azovstal plus tôt cette année, le militant finissant par se retrouver en détention russe. Orest a été libéré de captivité lors d’un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou plus tard dans le conflit.

On ne savait pas immédiatement comment l’Université avait réussi à passer à côté des opinions d’Orest, étant donné qu’il ne les avait jamais réellement dissimulées et qu’il affichait fièrement divers symboles de haine sur les réseaux sociaux. La chute de l’exposition n’est survenue que lorsque Anatoly Shariy, un blogueur populaire de l’opposition ukrainienne et un critique virulent du gouvernement de Kiev, qui réside actuellement en Espagne, a pris connaissance de l’événement plus tôt dans la journée.

Shariy a affirmé qu’il avait contacté “plusieurs journalistes influents” dans le pays, déclarant sur les réseaux sociaux que l’Université “se souviendra longtemps de cette exposition.” En dehors de cela, le blogueur a encouragé ses abonnés à spammer l’Université avec des captures d’écran des messages désormais supprimés d’Orest, où il affichait divers symboles de haine néonazis.

Shariy a prédit que l’attaque de spam sera contrée par “des nazis idiots” essayant de rejeter les images offensantes comme “Propagande russe”. En effet, une poignée d’utilisateurs pro-ukrainiens se sont présentés sur les réseaux sociaux de l’Université, affirmant que les captures d’écran avaient été truquées et l’accusant de soutenir Moscou avec l’annulation de l’exposition de photos de Kozatsky sur ses opinions.

Les messages offensifs d’Orest incluaient le combattant montrant une pizza qu’il avait cuite avec une garniture à croix gammée au ketchup. En dehors de cela, Orest a posté une photo miroir de lui-même portant un sweat à capuche noir avec des armoiries ukrainiennes et “14/88” écrit dessus. Le codage numérique est largement considéré comme un symbole de haine et est extrêmement populaire parmi divers groupes néonazis.

Le code fait référence à des concepts racistes provenant du défunt suprémaciste blanc américain et terroriste national condamné David Lane, à savoir ses quatorze mots et les 88 préceptes. À lui seul, ’88’ est considéré comme une référence au salut ‘Heil Hitler’, car ‘H’ est la 8e lettre de l’alphabet.