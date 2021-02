Une université écossaise fait appel à Ire pour le licenciement du responsable des études sur le genre féminin

Les étudiants, le personnel et les universitaires du monde entier expriment leur indignation après que l’Université de St. Andrews en Écosse n’a pas renouvelé le contrat de la directrice de son Institute for Gender Studies, qui fait partie de son département de philosophie. Cette décision a soulevé des questions sur la sous-représentation des femmes dans le milieu universitaire, en particulier dans un domaine d’étude axé sur la représentation et l’identité. Alison Duncan Kerr, philosophe américaine, travaille pour la prestigieuse université depuis 2017 en CDI. En 2018, elle a été engagée pour créer le St. Andrews Institute for Gender Studies, puis a créé un programme de maîtrise en études de genre à l’université en 2020. Elle a conçu, développé et initialement enseigné le programme de ce programme. Dans une lettre ouverte, ses partisans disent qu’elle avait toutes les raisons de croire que son travail se traduirait par un poste permanent, mais à la place, l’université la licencie en juin. Ses tâches seront distribuées à d’autres membres du personnel «dont aucun n’a le genre comme centre d’intérêt de recherche», indique la lettre.

Avant le travail du Dr Kerr à l’université, il n’y avait pas de programme interdisciplinaire d’études sur le genre à St. Andrews. Ses partisans disent que son travail a réuni des gens de l’université pour créer un programme précieux, unique en son genre. «Alison a travaillé bien au-delà des exigences officielles de l’université», indique la lettre. Dans une déclaration, l’université a refusé de commenter le cas du Dr Kerr, mais a noté que les personnes sous contrat à durée déterminée sont «pleinement conscientes que leur contrat peut prendre fin». L’université a noté que le programme de maîtrise en études de genre «est entre de très bonnes mains» et recrute actuellement des étudiants pour l’année prochaine. Les défenseurs du Dr Kerr disent que l’université prévoyait que deux hommes enseignent le cours et dirigent l’institut qui n’ont pas la même expérience dans le domaine des études de genre. L’université a dit que c’était inexact. « Les informations publiées dans les médias britanniques selon lesquelles le directeur des études de genre à St. Andrews a été » remplacé par des hommes « sont inexactes et incorrectes », a déclaré un porte-parole. Le Dr Kerr est toujours en poste et sous contrat jusqu’en juin 2021, mais n’enseigne plus le programme de maîtrise.

Le programme de maîtrise que le Dr Kerr a commencé est maintenant géré par la Graduate School for Interdisciplinary Studies de l’université, et l’université a déclaré que ses «fonctions sont assumées par plusieurs collègues, femmes et hommes, de disciplines de l’université. Il a également noté que Morven Shearer, la directrice de l’école doctorale, prend temporairement la responsabilité du programme d’études sur le genre et qu’elle était toujours en discussion sur la nomination d’un nouveau directeur. Mais c’est déclaration initiale a suggéré qu’un membre du personnel masculin superviserait le programme de maîtrise établi par le Dr Kerr. La lettre ouverte a a attiré plus de 1500 signatures d’étudiants, de membres du personnel et d’autres partisans de Mme Kerr qui disent que la décision de ne pas rendre son emploi permanent fait partie d’un problème plus large au département de philosophie, à l’université et dans le milieu universitaire en général. Son expérience est «révélatrice des multiples barrières auxquelles se heurtent les universités en raison du sexisme, du racisme, de l’âgisme, du capacitisme et de l’homophobie, etc.», les problèmes mêmes que l’institut qu’elle a fondé a aidé à explorer, indique la lettre. Il a également déclenché une campagne sur les médias sociaux, #StandwithAlison, qui a vu un élan de soutien de la part de collègues et d’étudiants. «St. Andrews continuera à récolter les fruits du travail de la Dre Alison Duncan Kerr longtemps après l’avoir expulsée par la porte arrière », a écrit Dr Zoe Shacklock, chargé de cours en études cinématographiques à St. Andrew’s. «Elle a créé un centre vital de recherche inclusive et diversifiée, et cette décision est consternante.»