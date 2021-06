Une université chinoise forcée d’abandonner une publicité sexualisée après avoir été accusée d’objectiver des femmes pour attirer des étudiants de première année

Située dans la province du Jiangsu, NJU – l’une des meilleures universités de Chine – a été contrainte de retirer l’annonce de recrutement après avoir été accusée d’avoir objectivé des femmes pour attirer des étudiants de première année.

L’annonce montrait six étudiants posant autour du campus de l’université, tenant des pancartes avec des messages d’invitation, dont certains ont été jugés trop suggestifs.

Des pancartes brandies par de jeunes étudiantes comprenaient les slogans : « Veux-tu vivre à la bibliothèque avec moi, du matin au soir ? et « Veux-tu que je fasse partie de ta jeunesse ? »

D’autres photos, notamment celles mettant en scène des étudiants de sexe masculin, ne comportaient pas de texte aussi suggestif ou sexualisé. L’un a lu : « Voulez-vous devenir un étudiant honnête, diligent et ambitieux de la NJU ? »

L’annonce a provoqué un contrecoup sur les sites de médias sociaux, notamment Weibo et Twitter, avec de nombreux étiquetage le mouvement comme « répugnant » et demander qui a pensé que ce serait une bonne idée. « Celui qui a pris cette décision a jeté à la fois la réputation de l’université et toutes les étudiantes sous le bus » une personne a écrit. Un autre a ajouté que l’annonce explique le déclin de l’université dans les classements internationaux.

D’autres ont critiqué l’université pour avoir transformé ses étudiantes en « Ressources » ou « prostituées ». « Cet environnement est complètement pourri… L’Université de Nanjing considère les étudiantes comme une « ressource de recrutement ». Ça sent le recrutement de prostituées », a déclaré un compte Twitter mentionné. Dans une autre référence à la prostitution, une autre demandé combien ça coûte de traîner dans la bibliothèque du matin au soir.

Une personne a retravaillé le slogan de la pancarte, suggérer il faut lire : « Tu as de l’argent, attends-moi dans ton lit » tandis qu’un autre grossièrement demandé, « Si vous ne pouvez pas l’avoir, pouvez-vous poursuivre l’Université de Nanjing pour fraude ? »

NJU est l’une des meilleures universités publiques de Chine et s’est classée au 131e rang du classement mondial des universités Quacquarelli Symonds 2022.

