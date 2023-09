Une université canadienne utilise l’IA pour lutter contre les maladies infectieuses

Un programme dirigé par une université canadienne explore comment l’intelligence artificielle (IA) peut contribuer à améliorer la préparation aux épidémies de maladies infectieuses dans les pays du Sud, révolutionnant ainsi les soins de santé à l’échelle mondiale.

Le programme, dirigé par l’Université York à Toronto, fusionne les connaissances des chercheurs, des décideurs politiques et des experts des communautés locales du monde entier pour créer des outils basés sur l’IA adaptés à des pays spécifiques afin de réduire les impacts dévastateurs des épidémies de maladies infectieuses existantes ou émergentes.

L’objectif est de concevoir des solutions de soins de santé basées sur des données locales provenant de différentes sources et de développer et former des algorithmes d’IA pour répondre à des besoins spécifiques tels que la prévision des épidémies dans une région donnée. L’initiative englobe 16 projets du Sud au total.

« Nous rendons les données pertinentes au niveau local exploitables pour créer des politiques communes pertinentes pour le public local », a déclaré mercredi Jude Kong, directeur exécutif du programme à CTVNews.ca.

« Notre espoir est que le COVID-19 ne se reproduise jamais. »

Le réseau multirégional, baptisé Global South Artificial Intelligence for Pandemic and Epidemic Preparedness and Response Network (AI4PEP), a reçu l’année dernière un financement de 7,25 millions de dollars du Centre de recherches pour le développement international.

Grâce à ce financement, plus de 5,8 millions de dollars seront utilisés sur cinq ans pour renforcer les projets menés localement dans les pays du Sud.

« Le financement dure cinq ans, mais notre relation, notre partenariat est éternel », a déclaré Kong.

L’équipe de l’Université de York a reçu 221 soumissions de projets provenant de 47 pays, qui ont été réduites à 16 finalistes en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les Caraïbes et au Moyen-Orient.

Kong a déclaré que l’équipe souhaitait s’assurer que les projets représentaient un large paysage géographique et étaient distribués linguistiquement.

La portée du programme s’étend de la surveillance de la poliomyélite en Éthiopie à l’aide aux communautés autochtones des Philippines et au développement de plateformes conviviales pour contrôler les futures épidémies de maladies au Brésil.

Chaque projet relève de l’une des quatre catégories suivantes : détection précoce des maladies, systèmes d’alerte, réponse, et atténuation et contrôle des épidémies en développement. Tout cela en fonction des besoins spécifiques de la région.

Le programme multirégional de l’Université York englobe 16 projets dans les pays du Sud (soumis par Jude Kong)Kong a déclaré que l’initiative utiliserait une approche décolonisatrice, ajoutant que les connaissances locales sont cruciales lors de la création de solutions pertinentes.

« Les gens qui travaillent dans un environnement universitaire pensent qu’ils savent mieux quel est le problème dans les (autres) communautés, mais non », a-t-il déclaré.

« Ce qui fonctionne à Londres ne fonctionnera pas nécessairement au Ghana ou à l’intérieur des Philippines. »

Chacun des 16 projets compte une équipe de scientifiques des données, d’épidémiologistes, de physiciens, de mathématiciens, d’ingénieurs logiciels, ainsi que d’experts cliniques en santé publique, en gestion des urgences et en engagement communautaire qui se réunissent toutes les deux semaines. Ces équipes se réunissent également sur une base régionale pour partager les principales conclusions et discuter des points communs. Les parties prenantes se réunissent également mensuellement pour une communication interrégionale.

Alors que le programme du réseau continue d’évoluer, Kong a déclaré que certains pays dont les projets n’ont pas été choisis pour un financement sont toujours impliqués dans le processus en participant à la série de conférences de l’Université de York.

« Ils continuent à s’impliquer dans le réseau sous d’autres aspects, même si leur proposition n’a pas été retenue. Cela montre cette passion pour l’amélioration des systèmes de santé », a-t-il déclaré.