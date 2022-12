Une université canadienne déclare que le poste de professeur d’économie n’est ouvert qu’aux candidats qui “s’identifient comme noirs”

Une université canadienne n’accepte que les candidats qui “s’identifient comme Noirs” pour un poste d’enseignant menant à la permanence en économie.

L’Université métropolitaine de Toronto a publié l’offre d’emploi pour un poste menant à la permanence en microéconomie ou en économie appliquée le 21 novembre et déclare sur son site Web que l’école s’est “engagée à remédier à la sous-représentation des professeurs noirs”.

“Les candidats retenus s’identifieront comme Noirs d’ascendance africaine (par exemple, les Africains et les personnes d’origine africaine des Caraïbes, des Amériques, d’Europe) et démontreront un fort potentiel d’excellence, ainsi qu’une volonté et une capacité à contribuer à : l’enseignement, la recherche universitaire ou activité et service créatifs, tout en maintenant un environnement de travail inclusif, équitable et collégial dans toutes les activités », indique l’offre d’emploi.

La description de poste indique également que “Tous les candidats à cette opportunité doivent s’identifier comme Noirs”.

Les candidats doivent également être titulaires d’un doctorat en économie ou dans un domaine étroitement lié.

Selon la description de poste, les candidatures pour le poste doivent être envoyées avant le 21 décembre.

Au moins une université américaine a tenté de mettre en œuvre des pratiques d’embauche similaires.

En février 2021, l’Université de Tulane a déclaré dans une description de poste d ‘”assistant d’enseignement pour” les arts et l’impact social “” que “la priorité sera donnée aux candidats BIPOC”, faisant référence aux Noirs, aux Autochtones et aux personnes de couleur, selon Réforme du campus.

Une fois que l’université a été contactée par le point de vente, la préférence raciale a été supprimée de la description de poste.

“Nous avons supprimé la phrase de l’annonce pour le poste d’assistant d’enseignement auquel vous avez fait référence ci-dessous”, a déclaré un porte-parole. “En tant qu’employeur offrant l’égalité des chances, l’Université de Tulane ne fait aucune discrimination sur la base de classifications protégées (telles que la race, la couleur ou toute autre classification protégée par la loi applicable) dans ses programmes, ses activités ou son emploi.”

L’Université métropolitaine de Toronto n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.