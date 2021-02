Une université américaine espère combler le manque d’enseignement supérieur en Irak

BAGDAD (AP) – De loin, le complexe tentaculaire de la nouvelle université américaine de Bagdad apparaît comme un mirage flottant.

Encerclés par les eaux bleues d’un lac artificiel, les anciens palais de l’ère Saddam Hussein ont été convertis en départements universitaires promettant une éducation à l’américaine pour répondre aux besoins de la jeunesse irakienne grandissante.

L’enseignement supérieur a pris du retard en Irak depuis l’invasion américaine de 2003 qui a renversé Saddam. Les responsables gouvernementaux soutiennent que l’Université américaine de Bagdad, qui a ouvert ses portes cette semaine, est essentielle pour renforcer l’état de l’enseignement supérieur du pays.

Le campus est un spectacle rarement vu dans l’étalement urbain de Bagdad: les canards flottent paisiblement comme une poignée d’étudiants, les sacs à dos en bandoulière, se rendant en classe. De nouveaux bus brillants emmènent les autres sur une route sinueuse.

«Je me sens plus comme un maire d’une grande ville que comme un président d’université», a déclaré le président de l’AUIB Michael Mulnix dans une interview accordée à l’Associated Press lundi, un jour après que l’université a officiellement ouvert ses portes.

Les critiques ont alarmé le programme de financement de l’université, qui dépend d’un homme d’affaires irakien influent, tandis que les deux menaces de coronavirus et d’attaques par des groupes armés menacent d’ajouter des retards supplémentaires.

Pourtant, les administrateurs universitaires vont de l’avant avec des plans d’expansion.

Sur les 14 collèges que Mulnix espère qu’un jour regorgeront d’apprenants avides, seuls trois ont ouvert cette semaine: Arts et sciences, commerce et études internationales. Cinq autres, dont les sciences de la santé et le droit, sont prévus pour l’automne.

Des plans sont également en cours d’élaboration pour une école internationale offrant de la maternelle à la 12e année, un hôpital universitaire et même un cinéma. Un accord avec la chaîne de restauration rapide américaine Hardee’s est sur le point d’être signé. Starbucks pourrait être le prochain.

En tant que président, la longue liste de tâches de Mulnix correspond à la portée ambitieuse de l’université, de la supervision des efforts de reconstruction gigantesques des palais de l’époque de Saddam il y a trois ans, à l’embauche de personnel, à la gestion des services alimentaires et au paiement des factures de services publics.

L’université est située sur le site où Saddam a commandé la construction d’un complexe. Le projet comprenait le grand palais al-Fao et de nombreuses villas et palais plus petits dans les années 1990 pour marquer la reprise par l’Irak de la péninsule d’al-Fao pendant le conflit Iran-Irak. Un lac a été formé en détournant l’eau du Tigre et rempli d’une race spéciale de poissons surnommée «Saddam bass».

Les initiales du dictateur déchu sont toujours gravées sur les murs, les colonnes et les plafonds. Suite à sa capture par les forces américaines, il a été emprisonné dans l’un des bâtiments du palais. Il a ensuite été utilisé comme quartier général de la force de coalition dirigée par les États-Unis et appelé Camp Victory.

«Sa présence est ici, partout», a déclaré Mulnix. «C’est assez intéressant de prendre cet héritage et de le transformer en ce que nous faisons.»

Le rêve, a-t-il dit, était d’amener à Bagdad une université de style américain avec un programme d’arts libéraux de base. Ce n’est pas seulement sa vision, mais celle du principal financier irakien de l’université, l’homme d’affaires influent Saadi Saihood, dont les avoirs ont commencé avec une laverie automatique dans la zone verte au service des forces américaines après 2003.

Pour l’instant, l’université n’est «américaine» que de nom. Il faudra des années avant qu’il ne soit accrédité aux États-Unis. Ils doivent d’abord produire une première promotion, a déclaré Mulnix.

Jusqu’à présent, la famille Saihood a dépensé 200 millions de dollars pour rénover et réaménager le campus, ce qui a suscité des critiques sur la trop grande dépendance à la richesse personnelle d’un seul homme d’affaires.

Mulnix a balayé les allégations lancées par des critiques de l’université, y compris certains irakiens et d’autres responsables de l’enseignement supérieur, selon lesquelles la famille cherchait à gagner de l’argent.

«C’est à 100% une université à but non lucratif. Tout l’argent gagné grâce aux frais de scolarité est reversé à l’université, pas pour rembourser la famille qui l’a créée.

L’AUIB est la première université de style américain en Irak fédéral. Deux universités de style américain sont situées à Dohuk et Sulimaniyah, dans la région du nord du Kurdistan.

Une approche américaine de l’éducation, qui encourage un programme diversifié, prendra du temps pour gagner en popularité à Bagdad, où les résultats des examens du secondaire déterminent les cheminements de carrière et les diplômes en génie et en sciences médicales sont favorisés. Les arts libéraux sont un concept novateur en Irak, a déclaré Mulnix.

Cela pourrait expliquer pourquoi les inscriptions n’ont pas répondu aux attentes.

Moins de 300 étudiants ont été admis à l’AUIB lors de sa première année cette année, loin des 10 000 à 30 000 que ses fondateurs espéraient. La majorité est allée directement à l’Académie de langue anglaise de l’école pour améliorer leurs compétences en anglais avant de se lancer dans un programme de baccalauréat.

La plupart des étudiants ont des compétences très basiques en anglais, insuffisantes pour répondre aux exigences rigoureuses de l’université, a déclaré Mulnix.

«Nous devons prendre le relais dès le début.[…]Les étudiants qui viennent ici ont vraiment le boulot car il faudra un an ou un an et demi à certains d’entre eux lorsqu’ils commencent à un niveau de base pour suivre le programme d’anglais. «