Une unité ukrainienne se mobilise pour un assaut russe sur l’est de la ville

SLOVIANSK, Ukraine (AP) – Le personnel militaire ukrainien renforce ses positions autour de la ville orientale de Sloviansk dans l’attente d’une nouvelle tentative russe de s’emparer du point stratégique dans la région âprement disputée de Donetsk.

Alors que de violents combats au sol se poursuivent sur la ligne de front à quelques kilomètres seulement à l’est, au sud-est et au nord de Sloviansk, les membres du régiment Dnipro-1 se retranchent après une semaine de calme relatif. La dernière frappe russe sur la ville a eu lieu le 30 juillet.

Alors que l’accalmie a fourni un sursis aux habitants restants de Sloviansk après les bombardements réguliers entre avril et juillet, certains membres de l’unité disent que cela pourrait être un prélude à de nouvelles attaques.

« Je pense que ce ne sera pas calme pour longtemps. Finalement, il y aura un assaut », a déclaré vendredi à l’Associated Press le colonel Yurii Bereza, chef du régiment de la garde nationale volontaire, ajoutant qu’il s’attendait à ce que la zone devienne « chaude » dans les prochains jours.

Sloviansk est considéré comme une cible stratégique dans les ambitions de Moscou de s’emparer de toute la province de Donetsk, une région largement russophone dans l’est de l’Ukraine où les forces russes et les séparatistes pro-Moscou contrôlent environ 60 % du territoire.

Donetsk et la province voisine de Louhansk, que la Russie a presque entièrement capturée depuis que les forces ukrainiennes se sont retirées début juillet des villes restantes sous leur contrôle, constituent ensemble la région industrielle du Donbass. Les séparatistes revendiquent la région comme deux républiques indépendantes depuis 2014, et le président russe Vladimir Poutine a reconnu leur souveraineté avant d’envoyer des troupes en Ukraine.

S’emparer de Sloviansk mettrait une plus grande partie de la région sous contrôle russe, mais ce serait aussi une victoire symbolique pour Moscou. La ville a été la première à être prise par les séparatistes lors du déclenchement des hostilités entre la Russie et l’Ukraine en 2014, bien qu’elle ait ensuite été ramenée sous contrôle ukrainien.

En outre, l’armée russe aimerait prendre le contrôle des installations de traitement de l’eau à proximité pour desservir les villes occupées par la Russie comme Donetsk au sud-est et Marioupol au sud, a déclaré le Sgt. Le major Artur Shevtsov du régiment Dnipro-1 a déclaré.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré vendredi dans une évaluation que les forces russes avaient de plus en plus transféré du personnel et de l’équipement du Donbass vers le sud de l’Ukraine pour repousser une contre-offensive ukrainienne autour de la ville portuaire occupée de Kherson.

Ces tentatives pour sécuriser Kherson se font « au détriment des efforts (russes) pour s’emparer de Sloviansk… qu’ils semblent avoir abandonnés », ont déclaré les analystes de l’institut.

Mais le colonel Bereza a déclaré qu’il pensait que les conditions boueuses après le récent temps pluvieux dans la région, et non l’abandon de Sloviansk comme cible, étaient responsables de la pause dans les frappes d’artillerie russes.

“Dans deux ou trois jours, quand il se dessèchera, ils continueront”, a-t-il déclaré.

Il ne reste qu’environ 20 000 habitants à Sloviansk, contre plus de 100 000 avant l’invasion russe. La ville est sans gaz ni eau depuis des mois et les habitants ne peuvent que pomper manuellement l’eau potable des puits publics.

Depuis une position à la périphérie de la ville, les soldats du régiment Dnipro-1 ont étendu un réseau de tranchées et creusé des bunkers contre les tirs de mortier et les bombes au phosphore.

À l’avant-poste, le Sgt. Le major Shevtsov a déclaré que la fourniture d’armes lourdes par les alliés occidentaux de l’Ukraine, y compris des lance-roquettes multiples fournis par les États-Unis, avait contribué à assurer la sécurité relative de certaines villes du Donbass comme Sloviansk depuis leur livraison en juin.

Mais de telles armes n’ont probablement fait que gagner du temps aux forces ukrainiennes, a-t-il déclaré, ajoutant que l’absence de frappes au cours de la semaine dernière “m’inquiète”. D’après son expérience, une accalmie signifie que les Russes se préparent à passer à l’attaque.

Un autre officier, le Cmdr. Ihor Krylchatenko, a déclaré qu’il soupçonnait que le silence pourrait être rompu en quelques jours.

“Nous avons été avertis qu’il pourrait y avoir une agression le 7 ou le 8 août”, a-t-il déclaré. « Nous verrons, mais nous sommes prêts.

