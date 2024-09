Une unité d’élite américaine s’entraîne contre la Chine – FT — RT World News

L’unité d’élite des opérations spéciales de la marine américaine, SEAL Team 6, s’entraîne pour « Aider Taiwan » en cas de « Invasion chinoise » Selon le Financial Times, l’unité est surtout connue pour la mission de 2011 qui a permis d’éliminer le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden au Pakistan.

Équipe SEAL 6 « planifie et s’entraîne pour un conflit à Taiwan depuis plus d’un an à Dam Neck, son quartier général à Virginia Beach, à environ 250 km au sud-est de Washington », FT signalé jeudi, citant des sources anonymes proches du dossier.

Les États-Unis ont envoyé des forces spéciales à Taïwan au cours des dernières années, pour entraîner l’armée de l’île à se préparer à une éventuelle attaque depuis le continent. Aucun détail n’a été donné sur les activités des SEAL, qui sont en cours. «hautement classifié».

Le commandement des opérations spéciales américaines a renvoyé toute question concernant les plans de Taïwan au Pentagone, qui n’a pas commenté les détails spécifiques.















Jusqu’à présent, les seuls indices de plans américains pour un conflit potentiel autour de Taïwan sont venus de l’amiral Samuel Paparo, chef du commandement indo-pacifique, dans une interview en juin.

« Je veux transformer le détroit de Taiwan en un enfer sans pilote en utilisant un certain nombre de capacités classifiées afin de pouvoir leur rendre la vie complètement misérable pendant un mois, ce qui me laissera du temps pour le reste de tout cela », Paparo a déclaré au Washington Post.

Taïwan est dirigé par des descendants de nationalistes chinois depuis leur fuite du continent en 1949, après la victoire communiste dans la guerre civile. Washington n’a reconnu la République populaire de Chine qu’en 1979, traitant entre-temps le gouvernement de Taipei comme la « République de Chine ».















Bien qu’ils aient officiellement adopté la politique d’une « Chine unique », les États-Unis entretiennent des liens diplomatiques et économiques informels avec Taipei, qui est une source majeure de semi-conducteurs et de puces pour les marchés occidentaux. Washington a également fourni à Taipei des armes, des munitions et des équipements « dissuader » Pékin.

Taïwan est « Le cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine et la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines », l’ambassade de Chine à Washington a déclaré, exhortant les États-Unis à « Arrêter de créer des facteurs susceptibles d’accroître les tensions dans le détroit de Taiwan. »

Le gouvernement américain affirme que le président chinois Xi Jinping a ordonné à l’Armée populaire de libération de se moderniser pour atteindre la capacité de s’emparer de l’île par la force d’ici 2027.

La politique officielle de Pékin à l’égard de Taïwan est une réintégration pacifique, même si la Chine n’exclut pas de recourir à la force dans le cas où l’île déclarerait son indépendance.