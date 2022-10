Une unité d’élite américaine prête à combattre en Ukraine si le conflit “s’intensifie” – CBS

La 101e division aéroportée américaine, déployée près de la frontière ukrainienne, interviendrait si l’OTAN était attaquée, ont déclaré ses commandants.

La 101e division aéroportée de l’armée américaine n’hésiterait pas à entrer en Ukraine si un conflit éclatait entre la Russie et l’OTAN, a rapporté vendredi CBS News citant les commandants militaires de l’unité. La division d’élite mène actuellement des jeux de guerre en Roumanie, près de la frontière du pays de l’OTAN avec l’Ukraine.

Les commandants de l’unité ont déclaré à CBS qu’ils seraient prêts à entrer en Ukraine si les combats s’intensifiaient – ​​sans préciser ce que cela entraînerait – ou si l’OTAN devait être attaquée. Ils ont souligné que leur déploiement actuel en Europe, le premier depuis la Seconde Guerre mondiale, est “défendre le territoire de l’OTAN.”

“Nous sommes prêts à défendre chaque pouce du sol de l’OTAN», a déclaré le commandant adjoint, le général de brigade John Lubas, au réseau d’information.

En Roumanie, la 101e division aéroportée organise des exercices conjoints d’assaut terrestre et aérien à tir réel. Selon le colonel Edwin Matthaidess, commandant de l’équipe de combat de la 2e brigade, sa division est l’unité américaine la plus proche des combats en Ukraine. Il a noté que les troupes américaines, ont été «regarder de près« l’armée russe tandis que »construire des objectifs pour s’entraîner» et organiser les exercices pour “reproduire exactement ce qui se passe” en Ukraine.

“Ça nous tient sur nos gardes” il ajouta.

Au total, environ 4 700 soldats américains de la base de la 101st Airborne à Fort Campbell, Kentucky, ont été envoyés en Europe.

L’OTAN a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’était pas partie au conflit et qu’elle n’enverrait pas ses troupes en Ukraine. Fin juin, le secrétaire général Jens Stoltenberg a annoncé que le bloc dirigé par les États-Unis augmenterait considérablement le nombre de ses forces en état d’alerte maximale de 40 000 à plus de 300 000.

Depuis le début de l’offensive militaire russe le 24 février, l’Ukraine a reçu une aide militaire substantielle des pays de l’OTAN, avec des milliards de dollars d’armements qui ont été déversés dans le pays – ce que Moscou a critiqué à plusieurs reprises.

La 101st Airborne Division, également connue sous le nom de “Screaming Eagles”, a une histoire militaire distinguée. Il participa aux opérations aéroportées lors du Débarquement en Normandie en 1944 et à la Bataille des Ardennes, où il combattit dans un encerclement complet. L’unité a également participé aux guerres du Vietnam, d’Irak et d’Afghanistan.