Une unité de la marine israélienne repousse les terroristes du Hamas qui s’infiltraient par la mer le matin de l’attaque, selon une vidéo de Tsahal

Une escouade de la marine israélienne a empêché un certain nombre de terroristes du Hamas d’atteindre les côtes israéliennes dans la matinée du 7 octobre, selon des images diffusées par les Forces de défense israéliennes (FDI) ce week-end.

L’armée israélienne a déclaré que la vidéo montre des soldats de l’unité Snapir tirant à la mitrailleuse sur des terroristes du Hamas alors qu’ils nageaient vers la côte israélienne, près de la ville d’Ashdod.

« L’unité « Snapir » de la marine israélienne a ouvert le feu sur des terroristes qui nageaient vers le rivage pour tenter d’infiltrer Israël par la mer », a indiqué l’armée israélienne. « Les soldats ont déjoué un certain nombre de terroristes, les empêchant d’atteindre la côte. »

La vidéo montre des vedettes rapides du Hamas en feu. Des terroristes survivants ont été vus nageant dans la mer, aux côtés de plongeurs du Hamas, alors que l’unité Snapir ouvrait le feu et utilisait des grenades sous-marines depuis de petits bateaux de classe Defender, a rapporté le Times of Israel.

La force de protection israélienne Snapir est une unité de sécurité portuaire qui patrouille le long des côtes israéliennes, selon le journal. Les escadrons sont stationnés dans des bases à Ashdod, Haïfa et Eilat.

Le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre Israël depuis Gaza le 7 octobre, infiltrant les communautés de l’autre côté de la frontière et tirant des milliers de missiles en barrages pour submerger les défenses israéliennes du Dôme de Fer.

Plus de 1 400 Israéliens ont été tués, des milliers ont été blessés et au moins 199 autres, dont des enfants, ont été capturés par le Hamas et emmenés à Gaza, selon Israël.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 750 Palestiniens avaient été tués et 9 700 blessés au cours des combats qui ont suivi.

Dans la semaine qui a suivi l’attaque, Israël a lancé des frappes aériennes tonitruantes qui ont démoli des quartiers de la bande de Gaza tandis que le Hamas continuait de tirer des roquettes sur Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que les forces israéliennes étaient prêtes à « exterminer les monstres sanglants » du Hamas lors d’une invasion terrestre de Gaza qui semble désormais imminente.

Les forces israéliennes se sont positionnées le long de la frontière de Gaza en préparation de ce qu’Israël considère comme une vaste campagne visant à démanteler le groupe terroriste.

