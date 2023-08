Une unité de formation de l’armée britannique basée au Kenya accusée de violations des droits de l’homme, une commission lance une enquête

Une commission parlementaire au Kenya a lancé une enquête sur les violations présumées des droits de l’homme et les manquements à l’éthique par une unité de formation de l’armée britannique active depuis des décennies dans le pays que le Royaume-Uni appelle « notre partenaire de défense de choix en Afrique de l’Est ».

Le ministère britannique de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mardi.

La Grande-Bretagne compte environ 200 militaires basés en permanence au Kenya. La plupart d’entre eux forment actuellement plus de 1 000 soldats kényans un an avant leur déploiement en Somalie voisine pour combattre la filiale de longue date d’Al-Qaïda en Afrique de l’Est, al-Shabab.

Le gouvernement britannique investit plus de 9,6 millions de dollars chaque année dans le partenariat.

Mais certains Kenyans ont fait part de leurs inquiétudes quant à la manière dont les forces britanniques traitent les résidents locaux et l’environnement dans les zones arides et infestées de bandits au nord du mont Kenya où ils s’entraînent. Fin 2021, la police kenyane a indiqué qu’elle rouvrait le dossier d’une femme de la région, Agnes Wanjiru, qui aurait été tuée par un soldat britannique en 2012 et dont le corps a été retrouvé dans une fosse septique.

Un groupe de défense et des habitants sont allés au tribunal en 2021 alléguant qu’un exercice d’entraînement de l’armée britannique avait provoqué un incendie dévastateur dans une réserve faunique. Plus de 15 miles carrés ont été détruits.

En avril, les législateurs kenyans ont ratifié un nouvel accord de coopération de défense de cinq ans avec le Royaume-Uni et ont également recommandé de permettre à tout soldat britannique accusé de meurtre d’être jugé localement. Le gouvernement britannique a déclaré qu’il coopérait dans l’affaire Wanjiru.

Le président de la commission parlementaire, Nelson Koech, a déclaré dans un communiqué au début de cette année que l’enquête « offrirait une opportunité aux Kenyans lésés d’obtenir enfin justice, et que ce serait un pilier essentiel de la détermination de la commission à garantir que le Kenya puisse rendre des comptes visiter les troupes qui bafouent la loi sur le sol kenyan. »

La commission de la défense, du renseignement et des relations extérieures de l’Assemblée nationale a demandé au public de soumettre des documents pour son enquête d’ici le 6 octobre.