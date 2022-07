Une unité canadienne entièrement noire de la Première Guerre mondiale reçoit des excuses

TRURO, N.-É. –

Les soldats composant la seule unité entièrement noire à se battre pour le Canada pendant la Première Guerre mondiale ont été victimes de haine et de racisme systémiques avant, pendant et après leur passage en uniforme, a déclaré samedi le Premier ministre alors qu’il s’excusait officiellement pour le traitement qu’ils avaient subi.

Justin Trudeau a présenté ses excuses alors que les descendants des 600 membres du bataillon de construction no 2 se sont réunis à Truro, en Nouvelle-Écosse, sur le même terrain où l’unité s’est formée avant son déploiement outre-mer en mars 1917.

Trudeau a dit qu’il était là pour s’excuser de la façon épouvantable dont les patriotes ont été traités.

“En tant que pays, nous n’avons pas reconnu leurs contributions pour ce qu’elles étaient – leur travail éreintant, leur sacrifice, leur volonté de faire passer leur pays avant eux-mêmes”, a déclaré Trudeau à la foule.

Des centaines d’hommes noirs au Canada ont été refoulés lorsqu’ils se sont portés volontaires pour combattre outre-mer en 1914 parce qu’ils n’étaient pas recherchés dans ce qui était considéré comme une guerre d’hommes blancs.

Après deux ans de protestations, l’armée canadienne a reçu l’approbation en 1916 pour établir le bataillon séparé et non combattant et plus de 300 de ceux qui se sont enrôlés étaient de la Nouvelle-Écosse.

Seuls quelques-uns de ses membres verraient le combat, principalement parce que le bataillon s’était fait dire à plusieurs reprises que son aide n’était pas souhaitée sur les lignes de front, et ils n’ont reçu aucune reconnaissance publique à leur retour chez eux.

L’unité a soutenu trois opérations forestières majeures à l’étranger, travaillant dans des scieries et entretenant les routes et l’équipement ferroviaire.

Certains membres ont participé à la construction d’un chemin de fer forestier à voie étroite. Ils ont également supervisé des soldats russes envoyés dans leur camp comme ouvriers.

Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont déclaré que le racisme systémique enduré par les hommes du 2e bataillon de construction est qualifié de conduite haineuse.

“Pour le racisme manifeste consistant à renvoyer des volontaires noirs pour qu’ils sacrifient leur vie pour tous – nous sommes désolés”, a déclaré Trudeau sous les applaudissements des descendants du bataillon.

“Pour ne pas avoir laissé les militaires noirs se battre aux côtés de leurs compatriotes blancs, pour avoir refusé aux membres du bataillon de construction n ° 2 les soins et le soutien qu’ils méritaient – nous sommes désolés. Pour ne pas avoir honoré et commémoré la contribution du bataillon de construction n ° 2 et leurs descendants, pour la haine et le racisme flagrants contre les Noirs qui ont privé ces hommes de leur dignité dans la vie et dans la mort – nous sommes désolés. »

La ministre fédérale de la Défense, Anita Anand, a déclaré à la foule qu’elle s’engage à prendre des mesures pour changer la culture des Forces armées canadiennes afin de les rendre plus inclusives et diversifiées.

“Je m’engage à éliminer le racisme systémique afin que la discrimination à laquelle sont confrontés le bataillon de construction n ° 2 et ceux qui ont suivi ne se reproduise plus jamais”, a-t-elle déclaré.

De nombreux descendants des membres du bataillon ont déclaré qu’ils étaient satisfaits des excuses et du fait que davantage de personnes apprendraient l’histoire de l’unité.

« Je suis vraiment fier. Cela a pris du temps », a déclaré Master Corp. Nolan Reddick de New Glasgow, N.-É.

Le vétéran de 21 ans des Forces armées a déclaré que son grand-oncle George Reddick a servi dans le bataillon et a souvent mentionné la mauvaise qualité des bottes données aux soldats noirs par rapport à celles données à leurs camarades blancs.

Reddick a déclaré que son grand-oncle avait déclaré que les Français les traitaient mieux que les Canadiens chez eux.

Tamara Tynes Powell de Truro a déclaré que l’histoire du bataillon ne pouvait plus être cachée.

L’oncle de son grand-père, Jack Tynes, était membre du bataillon, et elle a déclaré que les excuses aidaient à donner le respect que les hommes méritent.

“Les excuses montrent que même s’ils ont été moins traités que les hommes humains, ils sont plus que des héros maintenant”, a-t-elle déclaré.

Trudeau a annoncé que l’année prochaine, pendant le Mois de l’histoire des Noirs, la Monnaie royale canadienne émettra une pièce de collection en argent pur honorant le 2e bataillon de construction.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 juillet 2022.