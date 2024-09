Une unité antiterroriste polonaise arrête un « Ukrainien agressif » (VIDÉO) — RT World News

Un homme en colère s’est barricadé mercredi dans son appartement de Varsovie, jetant des objets enflammés depuis le balcon du septième étage et tirant même sur les négociateurs de la police, selon les médias polonais. Si les autorités n’ont pas révélé la nationalité du suspect, les médias locaux l’ont identifié comme un citoyen ukrainien.

La police de la capitale polonaise a d’abord reçu des informations faisant état d’un « homme agressif » armé d’un couteau et de ce qui semblait être une arme à feu, qu’il a pointé sur des passants mardi après-midi, comme signalé par l’hebdomadaire Do Rzeczy, basé à Varsovie.

A l’arrivée de la police, de l’unité antiterroriste, de l’ambulance et des pompiers, le suspect s’était déjà barricadé à l’intérieur. Les forces de l’ordre ont bouclé l’accès à l’immeuble et évacué les résidents des appartements voisins après que l’homme a été vu en train d’allumer des objets et de les jeter depuis le balcon, selon la chaîne polonaise TVP3.

L’affrontement entre le suspect barricadé et les forces de l’ordre a duré plus de cinq heures, au cours desquelles l’homme a crié dans un « langue étrangère » et a tenté de mettre le feu à un appartement adjacent, selon Do Rzeczy.















Lorsque les négociateurs de la police ont tenté de communiquer avec lui depuis un balcon voisin, il a tiré dans leur direction, aggravant la situation, a rapporté le journal. Son arme se serait avérée être un pistolet à air comprimé plutôt qu’une arme à feu.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir l’unité antiterroriste lancer une grenade assourdissante dans l’appartement. De la fumée s’élève d’un des balcons.

« Des agents de police étaient présents sur les lieux. Mais après 22 heures, la décision a été prise d’entrer de force dans l’appartement. L’homme a été maîtrisé par l’unité antiterroriste de la capitale. Personne n’a été blessé dans l’incident. Des drogues ont été mises en sécurité dans l’appartement », TVP3 cité un fonctionnaire du commissariat de police du district de Bielany et Zoliborz.















Selon un policier au courant de l’enquête qui a parlé au site d’information Wirtualna Polska (WP), la table de la chambre du suspect était recouverte d’alcool et de drogue – une bouteille de Jack Daniel’s et de la méphédrone. L’homme avait de l’alcool dans son organisme mais les tests de dépistage de drogue se sont révélés négatifs, ont-ils précisé.

Le suspect serait un Ukrainien de 19 ans qui loue un appartement dans l’immeuble depuis environ un an et qui a causé des problèmes dans le passé, ont déclaré ses voisins. dit WP. Selon un voisin, le jeune homme prétendait être un trafiquant de drogue et envisageait de se suicider parce qu’il « J’avais des dettes envers les Tchétchènes. »