Une Ukrainienne tuée dans l’attaque au missile de Vinnytsia montre le bilan de la guerre en Russie

Elizaveta Dmytrieva dans un champ de lavande. (Avec l’aimable autorisation d’Iryna Dmtrieva)

Elizaveta Dmytrieva, quatre ans, a souri en poussant sa poussette dans la rue à Vinnytsia, en Ukraine. C’était presque cinq mois après le début de la guerre, mais la ville où sa famille avait fui Kyiv semblait assez sûre. Sa mère a pris une vidéo Instagram alors que “Liza”, qui est née avec le syndrome de Down, a ouvert la voie dans un moment d’indépendance ravie.

A peine une heure plus tard, la petite fille était morte, sa mère grièvement blessée. Et l’image de sa poussette noire et rose, renversée sur le côté et éclaboussée de sang, deviendrait le symbole du bilan horrible que l’invasion russe a infligé même aux plus jeunes Ukrainiens.

Ce dont Iryna Dmytrieva se souvient, revivant l’horreur de ce matin de juillet lors de sa première interview depuis sa sortie de l’hôpital, c’est un bruit assourdissant au-dessus de sa tête qu’elle pensait être un avion. Elle a levé les yeux pour voir un missile “massif” et s’est immédiatement accroupie pour essayer de protéger son enfant.

“Il n’y avait pas le temps de faire quoi que ce soit”, a déclaré Iryna au Washington Post. “C’était fini en un éclair.”

Alors que ses blessures guérissent lentement, elle continue de rejouer ces derniers instants avec Liza. Les deux allaient d’un rendez-vous à un autre, et Iryna est reconnaissante d’avoir solidement attaché sa fille dans la poussette à ce moment-là parce qu’elles se précipitaient. Sinon, dit-elle, « qui sait où elle se serait retrouvée ?

Sa décision signifiait que la famille avait un corps intact qu’elle pouvait pleurer et enterrer – contrairement aux nombreux autres corps détruits ce jour-là.

“Elle était ma vie”, a déclaré Iryna à propos de Liza. “Ce que la Russie m’a pris ne peut pas être pardonné. Tous mes plans sont détruits.

Iryna était enceinte de 14 semaines lorsque les médecins lui ont dit, ainsi qu’à son mari, Artem, qu’il y avait des complications. Leur enfant naîtrait avec une malformation cardiaque et d’autres problèmes; interrompre la grossesse serait préférable, ont conseillé les médecins. Le couple a dit non.

Deux mois après la naissance de Liza, un test génétique a révélé qu’elle était atteinte du syndrome de Down, une maladie chromosomique qui cause souvent des handicaps physiques et intellectuels. Cinq mois plus tard, elle subit chirurgie cardiaque qui a duré plus de cinq heures. Sa mère a partagé des photos sur les réseaux sociaux tout au long de l’hospitalisation de Liza, et ces images ont montré combien d’autres ont appris à connaître la petite fille.

Tout au long de la courte vie de Liza, Iryna a utilisé Instagram pour mettre en lumière les luttes, les espoirs et les peurs de la parentalité d’un enfant atteint du syndrome de Down. Le compte est devenu un journal en ligne, qui a également documenté sa séparation d’Artem. Le couple s’est séparé quand Liza avait 2 ans.

“C’était le seul type de maternité que je connaissais”, a déclaré Iryna, décrivant les nombreux rendez-vous médicaux qui sont devenus une partie intégrante de la vie. Chaque nuit, avant que Liza ne s’endorme, elle lui rappelait : “Tu es mon enfant le plus intelligent, le plus beau et le plus idéal.”

Les photos racontent une histoire d’amour à travers toutes les saisons. Il y a Liza déguisé en sorcière pour Halloween. Liza portant un chapeau de soleil à la plage. Liza allongée un lit de neige blanche fraîche.

Dans une vidéo, elle traverse un champ de lavande et tourne dans une robe lilas. C’est le chien bien-aimé de la famille, un carlin potelé nommé Ben, qui lui a montré comment tourner en rond.

“Est-il possible de tomber amoureux encore et encore ?” sa mère a écrit sous une photo quelques semaines seulement avant que Liza ne soit tuée.

La frappe du 14 juillet sur Vinnytsia a fait 23 morts au total, dont celles de deux autres jeunes enfants. Les missiles russes qui ont frappé la ville ukrainienne centrale, loin des lignes de front, a également endommagé un immeuble de bureaux de neuf étages, des restaurants et des immeubles résidentiels.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l’a qualifié d'”acte de terrorisme ouvert”.

Au milieu de la fumée noire et épaisse, Iryna sut presque immédiatement que Liza était partie. Elle la vit encore attachée la poussette. Les pieds de sa fille, vêtus de baskets vert menthe et blanches, étaient écartés à un angle non naturel. À côté de la poussette se trouvait un pied humain coupé – celui de quelqu’un d’autre.

Iryna se souvient d’avoir crié à l’aide. Personne n’a répondu.

La vidéo montre Liza Dmytrieva le matin du 14 juillet, peu de temps avant qu’elle ne soit tuée lors d’une frappe de missiles russes à Vinnytsia, en Ukraine. (Vidéo: Iryna Dmtrieva)

La mère a été emmenée dans un état critique à l’hôpital clinique de la ville de Vinnytsia, où elle devait passer un mois. Les médecins ont retiré des éclats d’obus de son estomac, dont un morceau logé à quelques centimètres d’une artère vitale. Sa jambe gauche a été brisée. Une intervention chirurgicale sur son bras gauche a retiré un fragment du projectile. Elle n’a pas encore retrouvé la sensibilité de certains de ses doigts.

De son lit d’hôpital, Iryna a dit à sa mère qu’elle voulait que Liza soit enterrée dans une robe blanche – “comme une princesse”, a-t-elle dit. Et trois jours après l’attaque, des photos montrent la petite fille allongée avec une couronne de fleurs sur la tête et certains de ses jouets préférés entassés à ses pieds dans le cercueil ouvert. Parmi eux se trouvait une souris précieuse qui l’accompagnait partout.

Ces images de l’enterrement, auxquelles Iryna n’a pas pu assister en raison de la gravité de ses blessures, sont celles qu’elle essaie de ne pas regarder car elle a l’impression que sa fille est toujours avec elle.

“La douleur mentale est pire que la douleur physique”, a-t-elle déclaré.

Elle a 34 ans et, comme d’autres parents en Ukraine, elle est aux prises avec une perte déchirante et incalculable. Près de 1 000 enfants ont été tués ou blessés depuis le début de la guerre, selon l’UNICEFbien que l’agence pense que le nombre réel est beaucoup plus élevé.

Sur les réseaux sociaux, Iryna a été inondée de milliers de messages d’amour, de prières et de soutien du monde entier. Certaines personnes ont partagé des peintures et des poèmes avec elle.

L’effusion a apporté du réconfort, même si Iryna dit qu’elle n’a plus rien.

Dans un rêve qu’elle a eu le lendemain de l’attaque, elle a vu Liza dans sa robe blanche, entourée d’une fumée jaune vif. Elle embrassa sa fille qui s’éloigna ensuite. Elle essaya d’atteindre la main de Liza, mais elle ne pouvait pas tout à fait la saisir.

“Je demande à Liza de m’emmener avec elle”, a déclaré Iryna.

“Ce n’est pas ton heure”, a dit Liza à sa mère. “Il faut vivre.”

Annabelle Chapman a contribué à ce rapport.