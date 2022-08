Une Ukrainienne risque sa vie pour sauver des animaux sauvages de la guerre

CHUBYNSKE, Ukraine (AP) – Natalia Popova a trouvé un nouveau but dans la vie : sauver les animaux sauvages et les animaux de compagnie de la dévastation causée par la guerre en Ukraine.

“Ils sont ma vie”, dit le quinquagénaire en caressant une lionne à la fourrure claire comme un chaton. De l’intérieur d’un enclos, l’animal se réjouit de l’attention, allongé sur le dos et étirant ses pattes vers son gardien.

Popova, en coopération avec le groupe de protection des animaux UA Animals, a déjà sauvé plus de 300 animaux de la guerre ; 200 d’entre eux sont partis à l’étranger et 100 ont trouvé un nouveau foyer dans l’ouest de l’Ukraine, considéré comme plus sûr. Beaucoup d’entre eux étaient des animaux sauvages qui étaient gardés comme animaux de compagnie dans des maisons privées avant que leurs propriétaires ne fuient les bombardements et les missiles russes.

Le refuge de Popova dans le village de Chubynske, dans la région de Kiev, abrite désormais 133 animaux. C’est une vaste ménagerie, comprenant 13 lions, un léopard, un tigre, trois cerfs, des loups, des renards, des ratons laveurs et des chevreuils, ainsi que des animaux domestiques comme des chevaux, des ânes, des chèvres, des lapins, des chiens, des chats et des oiseaux.

Les animaux en attente d’évacuation vers la Pologne ont été sauvés de points chauds tels que les régions de Kharkiv et de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, qui connaissent des bombardements quotidiens et des combats actifs. Les soldats ukrainiens qui ont fait savoir à Popova quand les animaux près des lignes de front ont besoin d’aide plaisantent en disant qu’elle a plusieurs vies, comme un chat.

« Personne ne veut y aller. Tout le monde a peur. J’ai aussi peur, mais j’y vais quand même », a-t-elle déclaré.

Souvent, elle tremble dans la voiture en allant sauver un autre animal sauvage.

« J’ai beaucoup de peine pour eux. Je peux imaginer le stress que subissent les animaux à cause de la guerre, et personne ne peut les aider », a déclaré Popova.

Dans la plupart des cas, elle ne sait rien des animaux qu’elle sauve, ni leurs noms et âges ni leurs propriétaires.

« Les animaux ne se présentent pas quand ils viennent chez nous », a-t-elle plaisanté.

Pendant les premiers mois de la guerre, Popova s’est rendue seule aux points chauds de la guerre, mais un couple d’UA Animals a récemment proposé de la transporter et de l’aider.

“Notre record est une évacuation en 16 minutes, quand nous avons sauvé un lion entre Kramatorsk et Sloviansk”, a déclaré Popova. Économiste de formation sans expérience vétérinaire formelle, elle a administré une anesthésie au lion car l’animal devait être endormi avant de pouvoir être transporté.

Popova dit qu’elle a toujours été très attachée aux animaux. À la maternelle, elle construisait des maisons pour les vers et parlait aux oiseaux. En 1999, elle a ouvert le premier club hippique privé en Ukraine. Mais ce n’est qu’il y a quatre ans qu’elle a sauvé son premier lion.

Une organisation contre les abattoirs l’a approchée avec une demande d’aide pour sauver un lion avec une colonne vertébrale cassée. Elle ne savait pas comment elle pouvait aider car son expertise était dans les chevaux. Mais quand elle a vu une photo du gros chat, Popova n’a pas pu résister.

Elle a construit un enclos et a recueilli le lion le lendemain matin, en payant le propriétaire. Plus tard, Popova a créé une page de médias sociaux intitulée “Help the Lioness”, et les gens ont commencé à écrire pour demander de l’aide pour sauver d’autres animaux sauvages.

Yana, la première lionne qu’elle a sauvée, est devenue un membre de la famille car elle n’a pas pu trouver de nouveau foyer en raison d’un handicap. Popova a pris soin d’elle jusqu’à sa mort il y a deux semaines.

Le refuge n’est qu’une halte temporaire pour les animaux. Popova les réhabilite puis leur cherche de nouvelles maisons. Elle ressent un lien spécial avec chaque gros chat, mais dit que cela ne lui dérange pas de les laisser partir.

“Je les aime et je comprends que je n’ai pas les ressources pour leur offrir la vie confortable qu’ils méritent”, déclare Popova.

Au début, elle a financé le refuge avec ses propres fonds provenant de l’entreprise équestre. Mais depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, le commerce des chevaux n’a pas été rentable. Avec plus de 14 000 $ par mois nécessaires pour garder les animaux en bonne santé et nourris, elle s’est tournée vers l’emprunt et a vu sa dette grimper à 200 000 $.

Elle reçoit de l’argent d’UA Animals et de dons, mais les soucis de savoir comment tout garder ensemble l’ont empêchée de dormir la nuit.

“Mais je vais quand même emprunter de l’argent, aller dans les points chauds et sauver les animaux. Je ne peux pas leur dire non », a-t-elle déclaré.

Popova envoie tous ses animaux au zoo de Poznań en Pologne, qui l’aide à les évacuer et à leur trouver de nouvelles maisons. Certains animaux ont déjà été transportés en Espagne, en France et en Afrique du Sud. Son prochain projet consiste à envoyer 12 lions en Pologne cette semaine.

Sans fin des combats en vue, Popova sait qu’elle sera toujours nécessaire.

« Ma mission dans cette guerre est de sauver les animaux sauvages », dit-elle.

Hanna Arhirova, Associated Press