Une Ukrainienne poursuit sa “mission” de recherche et de sauvetage d’animaux dans les zones de guerre entre l’Ukraine et la Russie

Une Ukrainienne a fait de la sauvegarde des animaux une priorité pendant la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Natalia Popova, 50 ans, continue de voyager dans les zones de guerre où elle a déjà localisé et secouru des centaines d’animaux, avant de les réhabiliter et de leur trouver un foyer permanent ailleurs en Europe.

“Personne ne veut y aller. Tout le monde a peur. J’ai aussi peur, mais j’y vais quand même”, a déclaré Popova. “Je suis vraiment désolé pour eux. Je peux imaginer le stress que subissent les animaux à cause de la guerre, et personne ne peut les aider.”

“Ils sont ma vie”, a-t-elle ajouté. “Ma mission dans cette guerre est de sauver les animaux sauvages”.

Popova a déclaré qu’elle avait voyagé dans toute l’Ukraine, y compris dans des zones de guerre, et qu’elle avait déjà sauvé plus de 300 animaux de la guerre.

“Je les aime et je comprends que je n’ai pas les ressources pour leur offrir la vie confortable qu’ils méritent”, a-t-elle ajouté.

Après avoir localisé et capturé les animaux, elle retourne dans un centre de réadaptation, où elle leur prodigue des soins et entame le processus de recherche d’un nouveau foyer.

En partenariat avec le groupe de protection des animaux UA Animals, 200 des créatures secourues ont été envoyées à l’étranger tandis que 100 ont trouvé de nouvelles maisons dans l’ouest de l’Ukraine.

La plupart des animaux qu’elle a trouvés étaient autrefois sauvages, mais ont été gardés dans des maisons privées comme animaux de compagnie avant que leurs propriétaires ne soient forcés de fuir par l’invasion russe.

Pendant des mois, Popova s’est rendue dans les points chauds de la guerre. Elle a également financé son refuge avec ses propres fonds avant que l’invasion russe de l’Ukraine ne fasse dérailler son commerce de chevaux.

Maintenant, Popova a été forcée d’emprunter de l’argent et continue de le faire car elle a besoin de plus de 14 000 dollars par mois pour garder les animaux en bonne santé et nourris. Sa dette personnelle est passée à 200 000 $.

Depuis, elle s’est associée à UA Animals, qui l’aide à la transporter et a aidé à compenser certains coûts.

“Je continuerai d’emprunter de l’argent, d’aller dans des points chauds et de sauver des animaux. Je ne peux pas leur dire non”, a déclaré Popova.

La plupart des animaux qu’elle sauve, elle ne sait rien – ni leurs noms, leurs âges ou leurs propriétaires précédents.

“Les animaux ne se présentent pas quand ils viennent chez nous”, a-t-elle plaisanté.

Elle abrite aujourd’hui 133 animaux. La ménagerie comprend 13 lions, un léopard, un tigre, trois cerfs, des loups, des renards, des ratons laveurs et des chevreuils, ainsi que d’autres animaux domestiques comme des chevaux, des chiens et des chats.

