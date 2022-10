Une Ukrainienne dit avoir été torturée avec des décharges électriques et des marteaux alors qu’elle était détenue en Russie

Des femmes marchent vers leurs proches dans le cadre d’un échange de prisonnières avec la Russie le 17 octobre 2022 en Ukraine.

Une femme identifiée comme Hanna O. a déclaré que les femmes en captivité russe étaient traitées comme des animaux.

La jeune femme de 26 ans faisait partie d’un échange de prisonniers la semaine dernière qui a vu la libération de 108 femmes ukrainiennes.

Son histoire s’ajoute aux récits de première main décrivant la torture par les forces russes.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Un soldat ukrainien qui est rentré chez lui la semaine dernière après un important échange de prisonniers a décrit la torture qu’elle et d’autres femmes ont subie aux mains des forces russes pendant ses six mois de captivité.

Identifiée uniquement sous le nom de Hanna O pour protéger sa famille située dans le territoire occupé par la Russie, a-t-elle déclaré à l’agence de presse d’État ukrainienne. Ukrinform à propos de ses expériences avec les larmes aux yeux : “Ils nous ont traités comme des animaux. Je vais vous en dire plus : même les animaux ne se comportent pas comme ça.”

Hanna, 26 ans, était l’une des 108 femmes, dont 12 civiles, qui ont été libéré de captivité russe lundi dernier dans l’un des plus grands swaps de la guerre. Andriy Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a dit il s’agissait du premier échange de prisonniers entièrement féminin depuis le début de la guerre en février.

Hanna a été capturée alors qu’elle servait à Marioupol dans le cadre de la 36e brigade de marine ukrainienne, a rapporté Ukrinform. Elle faisait partie des militaires ukrainiens qui se sont rendus en mai après avoir été pris au piège dans l’aciérie d’Azovstal à Marioupol pendant des semaines alors que les forces russes l’entouraient et la bombardaient. Elle a passé les six mois suivants en captivité.

“Ils ont battu les filles, ils ont torturé les filles avec du courant électrique, les ont battues avec des marteaux, c’est la chose la plus facile. Ils ont pendu les filles. Je ne parle pas du tout de la nourriture, car elle était acide. Même les chiens ne sont pas donnés. telle nourriture », a déclaré Hanna à Ukrinform sur la façon dont les femmes étaient traitées.

“Ceux qui avaient des tatouages… ils voulaient nous couper les mains, nous couper les tatouages, nous ébouillanter avec de l’eau bouillante simplement parce que vous existez, parce que vous êtes un marin, parce que vous parlez ukrainien”, a-t-elle poursuivi, ajoutant que le seul chose qui l’a fait tenir était “le rêve de rentrer à la maison”.

Désormais, toutes les dames subiront un examen médical et une rééducation. Ils embrasseront leurs proches, leurs enfants. Ils vont récupérer. Merci à l’équipe de coordination sur le traitement des prisonniers de guerre et à toutes les personnes impliquées pour leur excellent travail. pic.twitter.com/tdNmInegh2 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) 17 octobre 2022

Son histoire s’ajoute à un nombre croissant de récits de première main de torture aux mains des forces russes, infligées à la fois aux militaires et aux civils. La torture, quelle que soit la personne sur qui elle est utilisée, est considérée comme un crime de guerre en vertu des Conventions de Genève.

D’autres histoires ont émergé depuis que l’Ukraine a fait des avancées dans les territoires sous contrôle russe.

Bulletin du quotidien Business Insider Quotidien Recevez le meilleur de Business Insider dans votre boîte de réception chaque matin. S’inscrire

Après que les forces russes ont été chassées d’Izium le mois dernier, un Presse associée l’enquête a identifié dix sites dans la ville où des Ukrainiens, y compris des civils, avaient été torturés. Une femme a dit Le Washington Post elle avait gravé des détails de sa torture sur les murs de l’endroit où elle était détenue afin que les gens sachent ce qui lui était arrivé si elle n’avait pas survécu.

Des enquêteurs mandatés par l’ONU a conclu en septembre que les forces russes avaient commis un certain nombre de crimes de guerre, notamment des actes de torture et des viols, contre des soldats, des civils et même des enfants. Ils avaient également trouvé des preuves d’expulsions forcées, qui pourraient également être un crime de guerre, car des rapports suggèrent que les forces russes ont été prendre des enfants ukrainiens contre leur gré afin de les élever comme des Russes.