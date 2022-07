Une troupe de singes tueurs jette à mort un bébé de quatre mois depuis un toit de trois étages après l’avoir arraché à sa mère

Une TROUPE de singes tueurs a horriblement jeté à mort un bébé de quatre mois après l’avoir arraché à sa mère.

Papa Nirdesh Upadhyay, 25 ans, était sur son toit-terrasse de trois étages avec sa femme et son fils lorsque les animaux ont pris le tot.

Les animaux ont envahi la famille avant d’arracher le bébé et de le lancer du toit Crédit : Alamy

Vendredi, la famille se détendait chez elle à Bareilly, en Inde, lorsqu’une bande de singes s’est installée sur le toit.

Malgré tous leurs efforts pour les chasser, les animaux ont entouré le trio terrifié et ont continué à les narguer.

Nirdesh a fait une offre désespérée pour la liberté et a couru vers les escaliers avec son fils de quatre mois, mais il a glissé entre ses mains.

Le père a alors immédiatement essayé de ramener son nouveau-né dans la sécurité de ses bras sous le regard horrifié de sa mère.

Mais l’un des singes les a devancés – et a lancé sans pitié le tot du toit à trois étages.

Le petit garçon est décédé tragiquement sur le coup, selon des informations.

L’affaire effrayante a choqué les parents du monde entier, car malgré leur apparence adorable, les créatures sont connues pour harceler, battre, voler et même kidnapper des humains en plein jour.

Nous avons déjà raconté comment un autre petit garçon a été tué par une troupe de singes qui l’ont arraché à sa mère alors qu’elle l’allaitait.

Shayima Said a commencé à crier de terreur alors que les singes s’enfuyaient avec le petit Luhaiba dans le village de Mwamgongo en Tanzanie.

Le jeune a été retrouvé par des villageois qui ont tenté de le libérer avant que le tot ne succombe malheureusement à ses blessures.

Et plus tôt cette année, des images d’horreur sont apparues montrant le moment où un tout-petit a été arraché par un singe et traîné par les cheveux alors qu’elle jouait dehors sur son scooter.

La jeune fille inconsciente s’est retrouvée avec des égratignures sur le visage après avoir été sauvée de l’attaque vicieuse dans la municipalité chinoise de Chongqing.

Une vidéo dramatique montre la jeune fille jetée au sol par le primate avant qu’un spectateur courageux ne la sauve de ses griffes.

Et l’année dernière, The Sun a révélé les conséquences dévastatrices d’une horrible attaque de singe qui a laissé mutilé un bébé de deux mois.

Le prédateur a attaqué alors que le bébé était dans le salon tandis que sa mère était dans la cuisine.