Une troisième intifada palestinienne : les dirigeants politiques devenant de plus en plus impopulaires, un nouveau soulèvement armé s’installe

Un aperçu des causes des récents affrontements avec Israël et de ce qui peut se passer ensuite

Une série d’attaques armées contre des soldats israéliens à l’intérieur de la Cisjordanie a envoyé des ondes de choc dans tout l’establishment militaire et du renseignement à Tel-Aviv. Côté palestinien, le territoire connaît un niveau de violence jamais vu depuis le début des années 2000 et encourage une lutte armée populaire.

Samedi dernier, un Palestinien armé isolé est sorti d’un véhicule à un poste de contrôle à Jérusalem-Est, ouvrant le feu et tuant un soldat israélien et en blessant deux autres. L’attaque a eu lieu au poste de contrôle du camp de réfugiés de Shuafat, un segment de Jérusalem-Est qui, bien qu’annexé par Israël en 1980, est entouré d’un mur de séparation qui coupe la population réfugiée du reste de Jérusalem. Jusqu’à présent cette année, environ 120 Palestiniens ont été tués rien qu’en Cisjordanie, un nombre de morts plus élevé qu’à Gaza.

L’attaque de samedi a eu une importance particulière en influençant les événements sur le terrain ; embarrassant l’establishment sécuritaire israélien et entraînant une répression sévère contre les Palestiniens, provoquant une nouvelle escalade dans les jours qui ont suivi la fusillade. Des séquences vidéo de l’incident ont révélé qu’un seul homme armé, brandissant une arme de poing, a pu tirer huit balles sur les forces israéliennes et s’enfuir avec une relative facilité après que son arme se soit coincée. Des soldats israéliens, des policiers et des gardes de sécurité privés étaient stationnés au poste de contrôle, mais aucun n’a été en mesure d’empêcher l’attaque et jusqu’à présent, les autorités israéliennes n’ont même pas réussi à capturer le tireur anonyme.

En réaction à la fusillade, le camp de réfugiés de Shuafat, que les forces israéliennes avaient initialement attaqué en pensant que l’agresseur s’y cachait, a été complètement fermé en guise de punition collective. Des vidéos, ainsi que des rapports de témoins oculaires, de l’intérieur du camp de réfugiés ont également révélé une brutalité particulière avec laquelle les forces militaires israéliennes ont réprimé les résidents du camp. Les images sortant du camp, combinées à la solidarité palestinienne avec l’attaquant armé au poste de contrôle, ont conduit les Palestiniens à descendre dans la rue pour affronter les forces israéliennes dans toute la Cisjordanie et dans la région de Jérusalem-Est.

La police israélienne arrête un Palestinien lors d’affrontements dans le camp de réfugiés de Shuafat à Jérusalem, mercredi 12 octobre. 2022.

© AP Photo/Mahmoud Illéan



Mardi, le mouvement armé nouvellement déclaré basé dans la ville de Naplouse, Areen Al-Aswad, a annoncé sur Telegram qu’il était à l’origine d’une autre attaque contre les forces israéliennes, qui a entraîné la mort du sergent d’état-major Ido Baruch. Le groupe, connu en anglais sous le nom de “Lions Den”, avait mené l’attaque en utilisant des agents qui ont tiré depuis une voiture à grande vitesse sur les forces israéliennes, près de la zone de Deir al-Sharaf. Suite à cela, le Premier ministre israélien Yair Lapid a présenté ses condoléances à la famille du soldat israélien et s’est engagé à arrêter les auteurs, imposant un verrouillage militaire strict à Naplouse et dans les environs.

Mercredi, les habitants du camp de réfugiés de Shuafat et du groupe armé Lions Den ont appelé à la désobéissance civile, ce qui a ensuite reçu un large soutien des syndicats étudiants de toute la Cisjordanie. Dans le camp de réfugiés de Jénine l’année dernière, le mouvement armé des « Brigades de Jénine » a été déclaré. Le 2 septembre de cette année, ‘Areen Al-Aswad’ a annoncé sa formation dans la vieille ville de Naplouse. Cependant, ces groupes ne sont pas la seule menace pour les forces et les colons israéliens en Cisjordanie, la lutte violente et non violente fait désormais partie d’un mouvement populaire décentralisé. Ces développements ont semé la peur et la confusion à la fois en Israël et dans l’Autorité palestinienne (AP), l’entité quasi-gouvernementale palestinienne qui maintient des pouvoirs limités dans certaines régions de Cisjordanie.

Pourquoi cela se produit-il maintenant ?

Tout comme ce fut le cas en 2015-2016, lorsque les attaques armées palestiniennes – principalement à l’aide de couteaux – ont apparemment commencé à se produire de nulle part et n’avaient aucune coordination claire avec les dirigeants, l’establishment militaire et de renseignement israélien s’est à nouveau confondu avec les développements récents. En mai 2016, un rapport a été produit pour le Centre israélien de renseignement et de commémoration du patrimoine, qui a lié une brève augmentation des attaques violentes contre des Israéliens aux événements de Jérusalem et a même tenté de blâmer l’Autorité palestinienne d’être derrière cela. Les conclusions tirées de la « Conférence Herzliya » annuelle d’Israël de 2016 n’ont pas non plus permis de conclure de manière décisive pourquoi une telle vague d’attaques s’était produite, se chiffrant par centaines sur une période de onze mois.

Le soulèvement armé, comme moyen de s’opposer à l’occupation israélienne, semblait être en sommeil à l’intérieur de la Cisjordanie et était réservé principalement à Gaza depuis le début des années 2000. En 2002, au cours de ce qu’on a appelé la deuxième Intifada, les ailes appartenant à une série de partis politiques palestiniens ont été pour la plupart écrasées par ce qu’Israël a appelé «l’opération Bouclier défensif». L’opération militaire a duré de mars à mai 2002, tuant 497 Palestiniens et en blessant 1 447. Après 2007, date à laquelle le soulèvement a officiellement pris fin, les groupes armés en Cisjordanie avaient été soit dissous, soit désarmés et leurs combattants avaient rejoint les forces de sécurité de l’AP, sinon ils étaient morts, réduits au silence ou dans des prisons militaires israéliennes. Les forces de sécurité de l’AP, qui sous le commandement de son ancien chef, Yasser Arafat, avaient participé à l’affrontement avec les forces israéliennes lors du soulèvement. Washington et Tel-Aviv en ont pris note et ont décidé de restructurer les forces de sécurité de l’AP afin de s’assurer qu’elles protégeraient les intérêts de sécurité israéliens et ne pourraient plus se révolter.

PHOTO DE FICHIER. Des hommes armés palestiniens masqués des Brigades Al-Aqsa, la branche armée du mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas.

© Abid Katib/Getty Images



Ce qu’Israël et l’Autorité palestinienne ne comprennent pas, c’est que la série de tensions actuelle ne peut être attribuée à un seul événement, comme ce fut le cas lors de l’escalade de 2015-2016. Si l’on regarde les mouvements armés nouvellement formés, dont les plus implantés sont localisés dans le nord de la Cisjordanie, leurs combattants ont majoritairement entre 18 et 25 ans et il est très important d’en prendre note.

L’Autorité palestinienne, qui a été créée à la suite des accords d’Oslo entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), approche maintenant de 30 ans en tant qu’organisation quasi-gouvernementale travaillant sous l’occupation israélienne. L’AP était censée ouvrir la voie à la formation d’un État palestinien indépendant après seulement cinq ans. Les groupes armés qui existent aujourd’hui sont composés de combattants, dont la plupart sont nés après la formation de l’AP et ne se souviennent pas en détail de ce qui s’est passé pendant la deuxième Intifada.

L’Autorité palestinienne a perdu toute crédibilité aux yeux du peuple de Cisjordanie et, de fait, elle a dévalué la valeur nette de la cause palestinienne dans tout le monde arabe. L’année dernière, environ 80% des Palestiniens interrogés ont déclaré qu’ils voulaient que le président de l’AP Mahmoud Abbas démissionne, une statistique qui augmente d’année en année contre le dirigeant palestinien non élu. Peu importe le nombre de colonies construites par Israël, ou quelles que soient les déclarations ou les actions des dirigeants de Tel-Aviv, l’Autorité Palestinienne continue de jouer le rôle de « coordination de la sécurité ». L’AP a échoué dans sa mission, les accords d’Oslo ne sont plus pertinents et la jeune génération de Palestiniens en a assez.

Il n’y a aucun moyen pour Israël ou l’Autorité Palestinienne d’arrêter la tendance actuelle à la lutte armée en Cisjordanie en la confrontant à des opérations violentes limitées ; comme les campagnes d’arrestations menées par les forces de sécurité de l’Autorité Palestinienne ou “l’Opération Casser la Vague” d’Israël, cette dernière ayant duré depuis le 31 mars. Il n’y a que deux façons d’y faire face ; une opération militaire israélienne à grande échelle ou l’octroi d’importantes concessions aux Palestiniens de Cisjordanie, la relance du « processus de paix » et l’acceptation du Hamas comme véritable représentant politique des Palestiniens. Si Israël et ses alliés occidentaux ne choisissent pas rapidement, le chaos continuera à se répandre.

PHOTO DE FICHIER. Un soldat israélien.

© JAAFAR ASHTIYEH / AFP



Le plus gros problème pour les Israéliens en ce moment est qu’ils n’ont personne avec qui s’engager parce que le soulèvement armé n’a pas de leadership, les groupes armés n’ont pas non plus de structures de commandement et de contrôle que nous connaissons, et il y a de nombreux assaillants qui mener des attaques comme des loups solitaires. Cela signifie que vous ne pouvez pas mettre fin à la rébellion en tuant des dirigeants ou en les arrêtant. Pour l’AP, ils ne peuvent pas s’engager dans une répression à grande échelle contre les mouvements armés, s’ils tentent de le faire, les armes se retourneront rapidement contre eux et de nombreux membres des forces de sécurité de l’AP changeront probablement de camp. Nous avons déjà vu des membres des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne participer à des attaques contre des points de contrôle israéliens et, à Naplouse le mois dernier, des militants armés ont ouvert le feu sur les forces de l’AP après avoir arrêté un combattant éminent du Hamas nommé Musab Shtayyeh.

Mardi soir, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, a commenté les événements qui se déroulent en Cisjordanie, les qualifiant d’Intifada. Il semble maintenant que ce titre soit rapidement attaché à la révolte armée croissante à l’intérieur du territoire, cela pourrait très bien être le début de la Troisième Intifada, une perspective très effrayante pour l’AP et Israël.