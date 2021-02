Une troisième femme affirme avoir été agressée par un membre du personnel qui aurait violé Brittany Higgins

Une troisième femme a porté des allégations d’agression sexuelle contre le membre du personnel libéral qui aurait violé Brittany Higgins au Parlement.

Mme Higgins a rendu public la semaine dernière l’allégation selon laquelle elle avait été agressée sexuellement par un collègue de sexe masculin dans le bureau de la ministre de la Défense Linda Reynolds en 2019, et s’est sentie obligée de garder le silence afin de conserver son emploi de rêve.

Ses allégations explosives ont secoué Canberra alors que le gouvernement Morrison se lance dans le contrôle des dégâts et appelle à une réforme systématique des conditions de travail des membres du personnel parlementaire.

Alors que Mme Reynolds et le bureau du Premier ministre ont passé les derniers jours aux prises avec la crise politique, une deuxième femme s’est manifestée pour affirmer que le même homme l’avait agressée en 2020 après être sortis pour un repas et un verre.

Un examen indépendant de la culture du lieu de travail au Parlement et à la Coalition a été lancé, alors que Mme Higgins s’apprêtait à faire une déclaration à la police fédérale australienne plus tard cette semaine.

Maintenant, un jeune volontaire de la campagne s’est exprimé comme la dernière victime présumée de l’ancien cadre supérieur, avec une histoire étrangement similaire à celle des deux autres femmes.

Une troisième femme a accusé l’ancien personnel libéral qui aurait violé Brittany Higgins (photo) de l’avoir agressée sexuellement

La femme, qui s’est entretenue avec The Australian sous couvert d’anonymat mais a fourni une déclaration statutaire, a déclaré qu’elle avait à peine quitté le lycée lorsqu’elle est sortie avec des collègues bénévoles de la campagne quelques jours à peine avant les élections de 2016.

Au cours de la soirée, elle affirme qu’il lui a acheté plusieurs séries de vodkas « double force » et trois coups de tequila.

La nuit arrosée a poussé le jeune volontaire, qui n’avait jamais été ivre auparavant, à vomir dans la salle de bain de la discothèque.

Quand tout le monde était parti, la femme lui a dit qu’elle lui avait dit qu’elle allait attraper un Uber à la maison, et il a suggéré qu’ils retournent plutôt dans sa chambre d’hôtel « au coin de la rue » et qu’il « s’occupe d’elle ».

Après leur arrivée, elle s’est évanouie alors qu’elle était allongée sur son lit et se serait réveillée avec ses vêtements défaits et le membre du personnel serait allongé sur elle.

La femme, qui était vierge, a déclaré qu’elle ne savait pas s’il était conscient ou s’il dormait, mais elle s’est précipitée de la chambre dans les toilettes du hall de l’hôtel, où elle a découvert qu’elle « saignait ».

Se sentant embarrassée et honteuse, la femme est rentrée chez elle et n’a rien dit à la police, à sa famille ou à ses amis.

Scott Morrison croit également que la culture au sein de la Chambre du Parlement doit changer, car lui et son gouvernement restent sous contrôle du traitement de la question. En photo avec Mme Higgins

Des questions ont maintenant été soulevées quant à savoir si la sénatrice Reynolds (à gauche sur l’image de droite) devrait s’excuser pour sa gestion des allégations de Mme Higgins.

« Je pense que ses actions dans la nuit du 29 juin et dans la matinée du 30 juin constituent une agression sexuelle, car il a commis ou tenté de me commettre des actes sexuels alors que j’étais gravement en état d’ébriété et incapable de fournir un consentement valide et éclairé », a-t-elle déclaré. Australien.

«Plus tard, j’ai réalisé que j’étais tellement ivre que je n’ai pas pu donner mon consentement.

«En entendant l’histoire de Brittany Higgins, c’était si étrangement similaire, cela m’a fait penser que cette personne a un modèle de comportement.

Le bureau du Premier ministre a fait l’objet d’un examen minutieux après avoir affirmé qu’il n’était pas au courant des allégations de viol jusqu’à la semaine dernière, ce qui a suscité des questions sur les raisons pour lesquelles le bureau du sénateur Reynold n’avait pas transmis l’information.

Le sénateur Reynolds est au courant du viol présumé depuis plus de deux ans, mais n’a pas informé le Premier ministre de respecter la vie privée et le bien-être de Mme Higgins.

Mme Higgins a accusé M. Morrison d’avoir utilisé un « langage blâmant la victime » lors de sa réponse aux révélations, le Premier ministre s’excusant plus tard auprès de l’ancien membre du personnel de la Coalition.

La ministre de la Défense Linda Reynolds (à gauche) a déclaré au Sénat cette semaine que le membre du personnel avait été «licencié» à la suite d’une «faille de sécurité». Jusqu’à récemment, Mme Higgins travaillait pour la ministre de l’Emploi Michaela Cash (ensemble dans la grande salle du Parlement à droite)

Samedi, après qu’une autre femme se soit exprimée, M. Morrison a déclaré qu’il était « écœuré » et que l’incident était « très pénible ».

«Ces événements me rendent vraiment malade», dit-il.

« Je pense que nous avons un problème au parlement et la culture du lieu de travail qui existe là-bas que nous devons continuer à améliorer. »

Malgré des questions sur le traitement de la plainte par le sénateur Reynolds, le Premier ministre a déclaré qu’elle avait sa confiance pour rester au Cabinet.

La deuxième femme aurait été agressée par le même homme – un ancien conseiller du gouvernement – fin 2020.

La femme soutient que si le gouvernement avait traité de manière adéquate l’incident impliquant Mme Higgins en 2019, elle ne serait pas devenue une victime.

La directrice générale du Business Council of Australia, Jennifer Westacott, qui fréquente le Parlement, a déclaré que c’était un endroit qui engendrait une culture de manque de respect.

« Cette culture est un cancer qui donne lieu à ces événements très graves qui se produisent dans cet endroit, qui ne seraient franchement pas tolérés dans un bon lieu de travail et ne devraient pas l’être », a-t-elle déclaré.