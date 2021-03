Une troisième femme accuse le gouverneur de New York Andrew Cuomo de harcèlement sexuel

Une troisième femme a accusé lundi Andrew Cuomo de comportement inapproprié, quelques heures à peine après que le gouverneur de New York se soit officiellement référé pour enquête sur des allégations similaires de deux anciens collaborateurs.

M. Cuomo a fait face à des critiques croissantes, y compris de la part de son propre parti démocrate, pour avoir suggéré que les deux anciens assistants l’avaient «mal interprété».

Anna Ruch, 33 ans, a déclaré au New York Times qu’elle avait rencontré M. Cuomo lors d’un mariage en septembre 2019. Lors de la réception, il a posé sa main sur son bas du dos nu – qu’elle a repoussé – et lui a demandé s’il pouvait l’embrasser.

«J’étais tellement confuse, choquée et embarrassée», a déclaré Mme Ruch au Times. « J’ai détourné la tête et je n’ai pas eu de mots à ce moment-là. »

M. Cuomo est devenu une star nationale au printemps dernier avec ses séances d’information franches mais empathiques sur les coronavirus qui contrastaient fortement avec l’approche dédaigneuse du président de l’époque, Donald Trump, à l’égard de la pandémie.

Le témoignage de Mme Ruch intervient quelques jours à peine après que l’ancienne assistante Charlotte Bennett a déclaré au New York Times qu’il l’avait harcelée sexuellement l’année dernière.

Les allégations de Mme Bennett samedi sont intervenues quatre jours à peine après qu’un autre ancien assistant, Lindsey Boylan, ait décrit un contact physique indésirable de Cuomo.

Plus tôt lundi, la procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré que le bureau de M. Cuomo lui avait écrit pour accepter sa demande de mettre en place une enquête indépendante sur les accusations.

« Ce n’est pas une responsabilité que nous prenons à la légère car les allégations de harcèlement sexuel doivent toujours être prises au sérieux », a déclaré Mme James dans un communiqué.

La lettre de renvoi indiquait que les conclusions de l’enquête seront « divulguées dans un rapport public », a ajouté Mme James.

M. Cuomo a déclaré dimanche qu’il était « vraiment désolé » si sa conduite avait jamais été « interprétée à tort comme un flirt indésirable » alors qu’il faisait face à une pression croissante sur le scandale.

Il a nié avoir touché ou proposé quelqu’un de manière inappropriée.

Dimanche, le joueur de 63 ans a cédé aux pressions pour accorder une enquête indépendante.

Il a d’abord choisi un ancien juge fédéral pour diriger l’enquête, mais des personnalités de haut niveau de son propre parti ont déclaré que cela n’était pas suffisamment transparent.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a critiqué lundi la déclaration de M. Cuomo en réponse aux allégations.

«Ce ne sont pas des excuses. Il semblait dire: ‘Oh, je plaisantais juste.’ Le harcèlement sexuel n’est pas drôle. C’est grave », a déclaré M. de Blasio, rival de longue date de M. Cuomo.

Un membre du groupe de travail sur le harcèlement sexuel, un groupe d’anciens assistants parlementaires de New York qui lutte contre le harcèlement, a qualifié les propos de M. Cuomo d ‘ »insultants ».

« Il ne prend aucune responsabilité. Nous n’avons aucune raison de penser qu’il ne répétera plus ce comportement », a déclaré Rita Pasarell au Guardian dans des commentaires tweetés par le groupe.

Mme Bennett a décrit la réponse du gouverneur comme « les actions d’un individu qui utilise son pouvoir pour échapper à la justice » dans un communiqué publié lundi soir au Times.

« Je suis avec Anna Ruch », a tweeté Mme Bennett séparément. « Son comportement inapproprié et agressif ne peut être justifié ou normalisé. »

Mme Boylan a également tweeté son soutien, écrivant que le récit de Mme Ruch la faisait «se sentir malade».

Selon Mme Bennett, âgée de 25 ans, M. Cuomo a déclaré en juin qu’il était ouvert à sortir avec des femmes dans la vingtaine et lui a demandé si elle pensait que l’âge faisait une différence dans les relations amoureuses, a rapporté le Times.

Bien que M. Cuomo n’ait jamais essayé de la toucher, « j’ai compris que le gouverneur voulait coucher avec moi et se sentait terriblement mal à l’aise et effrayé », a-t-elle déclaré.

Mercredi, Mme Boylan a déclaré dans un blog que M. Cuomo l’avait harcelée alors qu’elle travaillait pour son administration, de 2015 à 2018.

Mme Boylan, 36 ans, a allégué que le gouverneur lui avait donné un baiser non sollicité sur les lèvres, a suggéré qu’ils jouent au strip poker et a fait «tout son possible pour me toucher le bas du dos, les bras et les jambes».