Une «triste parenté» alors que les villes construisent des monuments commémoratifs aux victimes des fusillades de masse

Situé dans une clairière forestière près de l’école primaire reconstruite et entouré de cornouillers en fleurs, le design se veut « une méditation en marche en spirale » autour d’un plan d’eau central, avec les noms des victimes gravés dans le granit, a déclaré l’architecte paysagiste. Daniel Affleck du groupe SWA. Le mémorial s’ouvrira d’abord aux familles puis plus largement à l’occasion du 10e anniversaire du massacre.

La liste stupéfiante comprend une troisième commémoration des 23 personnes tuées au Walmart d’El Paso le 3 août 2019, celle-ci par l’artiste Albert (Tino) Ortega et commandée par la ville, et la réimagination de l’architecte Daniel Libeskind de l’Arbre de Synagogue de la vie à Pittsburgh, incorporant un nouveau sanctuaire, un mémorial, un musée et un centre antisémitisme sous une lucarne « Path of Light » qui zigzague sur toute la longueur de la structure. Le Vegas Strong Resiliency Center, un réseau de soutien aux traumatismes créé après la fusillade de masse au Route 91 Harvest Festival qui a tué 58 personnes et fait au moins 413 blessés, collabore avec des responsables du comté et de l’État sur un mémorial sur le site du site.

« Il est rare de faire partie d’un projet qui sera ici sur Terre quand nous ne serons plus là », a déclaré Karessa Royce, 26 ans, qui avait 22 ans lorsqu’elle a subi une grave blessure par balle et a subi des opérations ultérieures pour retirer des éclats d’obus. de sa gorge et de sa colonne vertébrale.