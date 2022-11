Une tricheuse d’assurance “qui n’a pas pu faire d’exercice après un accident de voiture” surprise par des photos d’elle après avoir escaladé le pont du port de Sydney

UNE tricheuse d’ASSURANCE qui a affirmé qu’un accident de voiture l’avait empêchée de faire de l’exercice a été surprise en publiant des photos après avoir escaladé le pont du port de Sydney.

L’assurance Lois Cartridge, 24 ans, a même terminé une course d’obstacles de 5 km le jour même où elle a été examinée par un médecin.

La tricheuse d’assurance Lois Cartridge a affirmé qu’elle ne pouvait pas faire d’exercice après un accident de voiture, mais a été surprise lorsqu’elle a publié des photos en train d’escalader le pont du port de Sydney Crédit : Nouvelles des champions

Cartridge a également publié des photos d’elle nageant avec des dauphins un mois après l’accident Crédit : Nouvelles des champions

Elle a subi des blessures mineures aux tissus mous en tant que passagère arrière dans un accident de la route en novembre 2018.

Mais elle a exagéré ses symptômes pour renforcer sa demande d’indemnisation – affirmant que des «mouvements restreints» l’ont empêchée de nettoyer, de cuisiner, de conduire ou de nager.

La sonnette d’alarme a retenti lorsque Liverpool Victoria, l’assureur de l’autre automobiliste, a écumé ses réseaux sociaux.

Il a trouvé un article sur elle faisant du shopping et à un dîner le lendemain du prang, et elle a publié des photos d’elle nageant avec des dauphins un mois plus tard.

Paul Higgins, pour LV, a déclaré au juge Richard Pearce : « Le 1er juin 2019, notamment le jour même où elle a été examinée médicalement, elle a publié une mise à jour indiquant : « Soo… nous avons terminé la course gonflable de 5 km ce matin ».

“Le 16 juin, elle a publié une mise à jour sur Bridge Climb Sydney indiquant” Il est temps de grimper sur le pont “et a été taguée dans un autre indiquant” Cool night doing the Sydney Bridge climbing “.”

Cartouche de Bournemouth, a admis avoir exagéré ses symptômes.

Elle a été condamnée à 16 semaines de prison avec sursis et condamnée à payer 20 000 £ de frais de justice pour outrage au tribunal devant la Haute Cour de Londres.

Cartridge a escaladé le pont du port de Sydney le même mois où elle a été examinée médicalement Crédit : Getty – Contributeur

Le juge Pearce a déclaré: «C’est une exagération, pas une invention.

“J’ai été impressionné par ses excuses au tribunal et je tiens compte du fait que cette découverte aura de graves conséquences financières pour elle.”