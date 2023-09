Une tribu récupère une partie du Minnesota plus d’un siècle après la mort de ses ancêtres

GRANITE FALLS, Minnesota (AP) — Les prairies dorées et les rivières sinueuses d’un parc d’État du Minnesota abritent également les lieux de sépulture secrets des Dakota décédés lorsque les États-Unis n’ont pas respecté les traités avec les Amérindiens il y a plus d’un siècle. Aujourd’hui, leurs descendants récupèrent leurs terres.

L’État prend la mesure rare de transférer le parc au passé chargé à une tribu Dakota, essayant de réparer les événements qui ont conduit à une guerre et à la plus grande pendaison de masse de l’histoire des États-Unis.

«C’est un lieu d’holocauste. Notre peuple est mort de faim là-bas», a déclaré Kevin Jensvold, président de la communauté Upper Sioux, une petite tribu d’environ 550 membres située juste à l’extérieur du parc.

Le parc d’État de l’Upper Sioux Agency, dans le sud-ouest du Minnesota, s’étend sur un peu plus de 2 miles carrés (environ 5 kilomètres carrés) et comprend les ruines d’un complexe fédéral où les agents ont refusé des fournitures aux Dakotas, entraînant la famine et la mort.

Des décennies de tension ont éclaté dans la guerre entre les États-Unis et le Dakota de 1862 entre les colons et une faction du peuple Dakota, selon la Minnesota Historical Society. Après que les États-Unis ont gagné la guerre, le gouvernement a pendu plus de personnes que lors de toute autre exécution dans le pays. Un mémorial rend hommage aux 38 hommes Dakota tués à Mankato, à 177 kilomètres du parc.

Jensvold a déclaré qu’il avait passé 18 ans à demander à l’État de restituer le parc à sa tribu. Il a commencé lorsqu’un ancien de la tribu lui a dit qu’il était injuste que les Dakotas de l’époque devaient payer une taxe d’État pour chaque visite sur les tombes de leurs ancêtres.

Les législateurs ont finalement autorisé le transfert cette année lorsque les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre, du Sénat et du bureau du gouverneur pour la première fois depuis près d’une décennie, a déclaré la sénatrice de l’État Mary Kunesh, démocrate et descendante de la nation Standing Rock.

Les tribus qui dénoncent les injustices ont aidé davantage de gens à comprendre comment les terres étaient prises et comment les traités n’étaient souvent pas respectés, a déclaré Kunesh, ajoutant que les gens semblent désormais plus intéressés à « faire ce qu’il faut et rendre les terres aux tribus ».

Mais le transfert signifierait également moins de touristes et moins d’argent pour la ville voisine de Granite Falls, a déclaré le maire Dave Smiglewski. Lui et d’autres opposants affirment que les terrains de loisirs et les sites historiques devraient appartenir à l’État et non à quelques personnes, bien que les législateurs aient réservé un financement à l’État pour acheter des terrains afin de compenser les pertes liées au transfert.

Le parc est parsemé de sentiers de randonnée, de campings, de tables de pique-nique, d’accès à la pêche, de sentiers de motoneige et d’équitation et d’herbes hautes avec des fleurs sauvages qui dansent sous les vents chauds de l’été.

« Les gens qui veulent réparer les injustices de l’histoire sont souvent obligés de soutenir des actions comme celle-ci sans penser aux autres ramifications », a déclaré Smiglewski. « Un certain nombre, voire la majorité, de parcs d’État ont une signification sacrée similaire pour les tribus autochtones. Alors, où cela s’arrêterait-il ?

Ces dernières années, certaines tribus aux États-Unis, au Canada et en Australie ont obtenu le rétablissement de leurs droits sur leurs terres ancestrales grâce à la croissance du mouvement Land Back, qui cherche à restituer leurs terres aux peuples autochtones.

Un parc national n’a jamais été transféré du gouvernement américain à une nation tribale, mais une poignée d’entre eux sont cogérés avec des tribus, notamment le monument national du Grand Portage dans le nord du Minnesota, le monument national du Canyon de Chelly en Arizona et le parc national de Glacier Bay en Alaska. » Jenny Anzelmo-Sarles du National Park Service a déclaré.

Ce sera la première fois que le Minnesota transfère un parc d’État à une communauté amérindienne, a déclaré Ann Pierce, directrice des parcs et sentiers d’État du Minnesota au ministère des Ressources naturelles.

Le transfert du Minnesota, qui devrait prendre des années, est intégré dans plusieurs projets de loi importants couvrant plusieurs questions. Les projets de loi allouent plus de 6 millions de dollars pour faciliter le transfert d’ici 2033. L’argent peut être utilisé pour acheter des terrains offrant des possibilités de loisirs et financer des évaluations, la démolition de routes et de ponts et d’autres travaux d’ingénierie.

Le représentant Chris Swedzinski et le sénateur Gary Dahms, les législateurs républicains représentant la partie de l’État englobant le parc, ont refusé, par l’intermédiaire de leurs collaborateurs, de commenter leur position sur le transfert.

Ils ont voté contre un projet de loi clé prévoyant 5 millions de dollars pour ce transfert. Le vote s’est largement déroulé selon les lignes partisanes et a été adopté avec un large soutien des démocrates.

Les victoires tribales sont rares dans ces conflits, mais le transfert des terres est une victoire, a déclaré Jensvold.

« Nous ne sommes qu’une petite communauté », a-t-il déclaré. « Nous avons accompli quelque chose qui frôlait l’impossible. »

