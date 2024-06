Une tribu mutée peut nager jusqu’au fond de l’océan après avoir développé un « gène de nomade marin »

La tribu Bajau d’Indonésie est devenue le premier humain connu à s’adapter génétiquement à la plongée.

La tribu mène une vie extrêmement amphibie et il a maintenant été prouvé qu’elle possède la constitution génétique pour le faire.

Vivant au large des côtes indonésiennes depuis plus de 1 000 ans, les Bajau vivent dans des péniches et passent une grande partie de leur vie dans la mer.

Comme prévu, ils sont hautement qualifiés en matière de plongée libre et de pêche au harpon, et possèdent des capacités pulmonaires extraordinaires et de fortes capacités de nage.

Les membres de la tribu peuvent plonger jusqu’à 230 pieds en utilisant simplement un ensemble de poids et une paire de lunettes en bois.

S’adressant à la BBC, Melissa Ilardo, de l’Université de Cambridge, a déclaré : « Ils plongent à plusieurs reprises pendant huit heures par jour, passant environ 60 % de leur temps sous l’eau ».

Mais il s’avère que ce ne sont pas seulement leurs compétences qui les aident à atteindre cet objectif, mais également une mutation génétique unique – connue sous le nom de « gène du nomade des mers » – qui contribue également à leur capacité de plongée. Ils ont une rate très grande.

La tribu qui a évolué pour rester sous l’eau plus longtemps – BBC REEL www.youtube.com

La rate entre en action lorsqu’un corps est immergé dans l’eau, soulignant son rôle clé dans la réponse humaine à la plongée. La rate se contracte pour injecter des globules rouges oxygénés dans la circulation, ce qui peut augmenter de neuf pour cent l’oxygène dans le sang d’un être humain.

Il est donc logique qu’en ayant une rate plus grande, les Bajau aient un avantage génétique lorsqu’ils nagent sous l’eau.

Le Dr Ilardo a déclaré : « Il n’existe pas beaucoup d’informations sur la rate humaine en termes de physiologie et de génétique, mais nous savons que les phoques plongeant en profondeur, comme le phoque de Weddell, ont une rate disproportionnée.

« Nous pensons que chez les Bajau, ils ont une adaptation qui augmente les niveaux d’hormones thyroïdiennes et donc augmente la taille de leur rate.

« Il a été démontré chez la souris que les hormones thyroïdiennes et la taille de la rate sont liées. Si vous modifiez génétiquement des souris pour qu’elles soient dépourvues de l’hormone thyroïdienne T4, la taille de leur rate est considérablement réduite, mais cet effet est en réalité réversible avec une injection de T4. »

Il est difficile de savoir exactement combien de temps les Bajau restent sous l’eau, mais certains affirment qu’ils sont restés sous la mer jusqu’à 13 minutes.

Malheureusement, leur mode de vie est actuellement menacé.

Leurs habitudes nomades signifient qu’ils peuvent avoir du mal à obtenir la citoyenneté, et la pêche commerciale a dévasté leur approvisionnement alimentaire.

S’inscrire à notre newsletter hebdomadaire gratuite Indy100

Exprimez-vous dans notre démocratie médiatique. Cliquez sur l’icône de vote positif en haut de la page pour contribuer à faire progresser cet article dans le classement indy100.