Une tribu du nord de l’Arizona recevra une aide fédérale pour les dommages causés par les inondations

SUPAI, Arizona (AP) – Le président Joe Biden a approuvé une déclaration de catastrophe faite par la tribu Havasupai dans le nord de l’Arizona, libérant des fonds pour les dommages causés par les inondations alors qu’elle se prépare à rouvrir aux touristes après près de trois ans.

L’Agence fédérale de gestion des urgences a confirmé dimanche que l’aide d’urgence fédérale serait accordée pour compléter les efforts de rétablissement de la tribu après les graves inondations d’octobre dernier.

Les fonds seront destinés à la tribu et à certaines organisations à but non lucratif pour partager les coûts des travaux d’urgence et des réparations des dommages causés par les inondations.

Cela survient alors que la réserve indienne de Havasupai, qui se trouve au fond d’une gorge au large du Grand Canyon, se prépare à ouvrir ses majestueuses cascades bleu-vert aux visiteurs pour la première fois depuis mars 2020. La tribu avait fermé pour protéger ses membres de la pandémie. Les responsables tribaux ont décidé de prolonger la fermeture jusqu’à la saison touristique 2022.

Dans une mise à jour sur le tourisme publiée sur son site Web la semaine dernière, la tribu a décrit comment les inondations avaient détruit plusieurs ponts et laissé des arbres abattus sur les sentiers nécessaires aux touristes et transportant des biens et des services dans le village de Supai.

La tribu, cependant, a également déclaré qu’elle était impatiente d’accueillir à nouveau les touristes en février pour voir “une flore et une faune florissantes et de nouvelles chutes d’eau”.

The Associated Press