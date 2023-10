Une tribu de l’Arizona proteste contre l’absence d’accusations contre les agents frontaliers qui ont tué Raymond Mattia

Les chefs de tribus amérindiennes d’Arizona protestent contre la décision d’un procureur américain de ne pas poursuivre les agents frontaliers fédéraux qui ont abattu un membre non armé de la tribu dans leur réserve en mai.

Raymond Mattia a été tué lorsque les agents ont répondu à un appel à l’aide de la police tribale de la nation Tohono O’odham après avoir reçu des informations faisant état de coups de feu tirés dans la communauté de Menagers Dam, près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Trois agents des douanes et des frontières américaines (CBP) ont tiré sur l’homme de 58 ans à l’extérieur d’une résidence et ont affirmé plus tard qu’ils pensaient qu’il avait jeté quelque chose sur un agent et qu’il brandissait une arme à feu.

Les images de la Bodycam publiées en juin montraient que Mattia n’avait pas d’arme à feu. Le médecin légiste du comté de Pima a déterminé qu’il avait reçu neuf blessures par balle, tandis qu’un rapport toxicologique accompagnant montrait que Mattia avait un taux d’alcoolémie élevé et des drogues dans son organisme, notamment de l’amphétamine et de l’oxycodone.

Vendredi, le président de la tribu, Verlon Jose, et la vice-présidente Carla Johnson, ont publié une déclaration disant qu’ils pourraient demander une enquête du Congrès sur la décision du bureau du procureur de l’État de l’Arizona de ne pas porter d’accusations.

« Cette décision laisse d’innombrables questions sans réponse. En conséquence, nous ne pouvons pas et n’accepterons pas la décision du procureur américain », indique le communiqué, ajoutant que les chefs tribaux estiment qu’il s’agit d’une « parodie de justice ».

Agents des douanes et de la patrouille frontalière des États-Unis le long d’une section du mur frontalier international à Lukeville, en Arizona, le 13 octobre 2023. Photographie : Matt York/AP

Dans sa propre déclaration, le bureau du procureur américain a déclaré avoir rencontré la famille de Mattia le mois dernier pour expliquer sa décision.

« Le recours à la force par les agents, compte tenu des faits et circonstances présentés dans cette affaire, ne constitue pas une violation des droits civils pénaux fédéraux ou une violation pénale assimilée à la loi de l’Arizona », a-t-il déclaré.

« Nous maintenons nos conclusions et nous entendons la frustration du président. »

Le Guardian n’a pas pu joindre le CBP pour commenter. Le bureau de responsabilité professionnelle de l’agence enquête sur la fusillade mais n’a jusqu’à présent publié aucune conclusion. La vidéo Bodycam a été enregistrée par les trois agents qui ont tiré avec leurs armes et par au moins sept autres personnes présentes.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Inscrivez-vous pour Première chose Newsletter quotidienne gratuite Notre briefing du matin aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »us-morning-newsletter », »successDescription »: »Notre briefing du matin aux États-Unis détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » config= »{« renderingTarget » : »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

La barrière frontalière entre les États-Unis et le Mexique s’étend à travers le désert de Sonora, le 9 décembre 2010, dans la réserve de Tohono O’odham, en Arizona. Photographie : John Moore/Getty Images

Des images diffusées cet été montraient Mattia jetant une machette dans son fourreau au pied d’un officier tribal puis lui tendant le bras, actions mentionnées par le CBP dans un récit des événements.

Après que Mattia ait été abattu, un agent a crié : « Il a toujours une arme à la main. » Plusieurs agents ont été entendus à plusieurs reprises demander si quelqu’un avait trouvé une arme à feu.

Des agents du CBP ont été impliqués dans une autre fusillade mortelle près de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, en avril, après avoir arrêté un conducteur qui les conduisait dans une poursuite de 23 milles.

La famille d’une fillette de huit ans originaire du Panama, décédée en mai sous la garde du CBP au Texas, affirme que la négligence de l’agence a conduit à son décès. Ils affirment qu’Anadith Reyes Álvarez s’est vu refuser des soins hospitaliers malgré une fièvre anormalement élevée et des signes de détresse pendant neuf jours de détention dans un établissement de Harlingen.