Une tribu de chèvres faisant semblant de s’évanouir en voyant un camion vous laissera en grand écart

Lorsque nous regardons des vidéos d’animaux en ligne, nous nous attendons souvent à ce qu’ils fassent quelque chose d’amusant ou de complètement inattendu. Et c’est de cela qu’il s’agit dans cette vidéo récente. Une vidéo publiée par Viral Hog sur Twitter a pris d’assaut Internet. La vidéo montre une tribu de chèvres faisant semblant de s’évanouir en voyant passer un camion de colis. Le court clip a fait rire les utilisateurs des médias sociaux. On voit les quatre chèvres brouter de l’herbe sur le bord de la route et dès qu’elles voient un camion passer à côté d’elles, elles tombent instantanément à leur place et font semblant de s’évanouir. La légende disait également : « Des chèvres qui s’évanouissent rencontrent un camion UPS ». Regardez la vidéo amusante ci-dessous.

La vidéo a recueilli plus de 55 000 vues et les utilisateurs des médias sociaux ont publié des commentaires hilarants. L’un des utilisateurs a écrit: “Whattt? Avec des émojis rieurs ». Un autre utilisateur a écrit: “Ce sont des êtres humains dans des chèvres”. Certains ont également commenté avec des emojis rieurs.

Quoi ?? 😂 — Julio Hash I 💙 ⚾️ 🇩🇴 🇺🇸 (@yohoot7891) 19 octobre 2022

Ce sont des êtres humains dans des chèvres – Don Ezra Kennedy (@EzraKennedy7) 24 octobre 2022

Plus tôt, un utilisateur de médias sociaux nommé David Johnson a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle une chèvre a été vue en train de prier dans un temple. La vidéo a commencé avec la chèvre agenouillée à l’extérieur du sanctuaire, suivie d’un autre fidèle faisant de même. La vidéo était accompagnée d’une légende indiquant qu’elle avait été tournée par l’un des fidèles de Baba Anandeshwar dans l’un des temples de Kanpur, un quartier de l’Uttar Pradesh. Regardez la vidéo ci-dessous.

Une merveilleuse image de la foi est venue du temple Paramat de Kanpur, où une chèvre a été vue agenouillée dans la foi dans l’aarti de Baba Anandeshwar.@SarahLGates1 @thebritishhindu @davidfrawleyved pic.twitter.com/QHM8UjAye2 —David Johnson (@David59180674) 9 octobre 2022

Depuis que la vidéo a été publiée, elle a reçu des centaines de vues et les gens ont été émerveillés par le geste inattendu. Un utilisateur a écrit : « Une scène magique. Une scène sans voix. Aux yeux de celui d’en haut, nous sommes tous un ».

