Une tribu asiatique a développé un « nouveau gène mutant » pour nager sous l’eau pendant 5 heures par jour

Il existe une tribu de personnes en Asie du Sud-Est qui ont développé une mutation improbable qui les aide à prospérer dans la mer.

Connus sous le nom de peuple Bajau, ils plongent depuis près de 1 000 ans, allant même jusqu’à vivre dans des maisons sur pilotis qui leur donnent le plus grand accès possible à la mer.

Ayant vécu dans un climat aussi aquatique pendant des générations, les gens ont vécu pendant des années de la pêche sous-marine, de la collecte de coquillages et de ce dont ils ont besoin dans la nature.

Cela pourrait être la raison pour laquelle des études ont montré qu’ils ont développé une rate plus grosse que le reste du monde.

La rate n’est peut-être pas l’organe auquel vous pensez habituellement et qui est préjudiciable à votre bien-être, mais elle est en fait essentielle pour vous fournir plus d’oxygène dans votre sang – une rate plus grande est donc parfaite lorsque vous plongez 8 heures par jour.

La première auteure de l’étude, Melissa Ilardo, de l’Université de Copenhague, a déclaré au programme Inside Science de la BBC : « Pendant peut-être des milliers d’années, [they] vivent sur des bateaux-maisons, voyagent d’un endroit à l’autre dans les eaux de l’Asie du Sud-Est et ne visitent les terres qu’occasionnellement. Donc tout ce dont ils ont besoin, ils les obtiennent de la mer.

« Lorsqu’ils plongent de manière traditionnelle, ils plongent à plusieurs reprises pendant environ huit heures par jour, passant environ 60 % de leur temps sous l’eau. Cela peut donc durer de 30 secondes à plusieurs minutes, mais ils plongent à des profondeurs de plus de 70 m.

À l’aide de lunettes traditionnelles en bois et de ceintures lestées, la tribu a appris à s’adapter à son mode de vie aquatique.

La tribu vit de la mer, mais celle-ci devient polluée. BBC Deux

« Il y a une réaction humaine de plongée qui est déclenchée en retenant sa respiration et en se plongeant dans l’eau. Vous pouvez la déclencher en plongeant votre visage dans l’eau froide », a expliqué Ilardo.

« Votre rythme cardiaque ralentit, vous avez une vasoconstriction périphérique où les vaisseaux sanguins de vos extrémités se rétrécissent pour préserver le sang oxygéné pour vos organes vitaux et puis la dernière chose est une contraction de la rate.

« La rate est un réservoir de globules rouges oxygénés, donc lorsqu’elle se contracte, elle vous donne un regain d’oxygène. C’est comme une bouteille de plongée biologique. »

C’est alors qu’Ilardo a décidé de jeter un coup d’oeil par elle-même et a demandé aux villageois d’examiner leur rate.

Ce qu’elle a découvert, c’est que le peuple Bajau avait une rate 50 % plus grande que celle d’un village voisin.

Le co-auteur, le professeur Rasmus Nielsen, de l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré : « Nous pourrions poser la question : existe-t-il des variantes génétiques – y a-t-il des mutations – qui sont à une fréquence beaucoup plus élevée, qui ont changé leur fréquence spécifiquement dans le Bajau par rapport aux autres populations.

La tribu Bajau plonge depuis mille ans. BBC Deux

Après des tests plus approfondis, ils ont découvert que le gène PDE10A était en corrélation avec la taille plus grande de la rate du Bajau.

Le gène est généralement connu pour réguler une hormone thyroïdienne chez la souris, qui contrôle également la taille de la rate.

Dans une étude distincte sur les Tibétains vivant à haute altitude, ils ont découvert que leur adaptation génétique provenait d’une consanguinité avec les Néandertaliens et les chercheurs se demandent si cela est également une possibilité ici.

Rasmus Nielsen a ajouté : « C’est un merveilleux exemple de la façon dont les humains peuvent s’adapter à leur environnement local, mais cela pourrait susciter un certain intérêt médical. Il y a eu beaucoup d’intérêt pour la compréhension des adaptations à l’hypoxie – les adaptations à de faibles niveaux d’oxygène.

« En étudiant les Bajau, nous pouvons déterminer : quels sont certains des gènes qui aident à prédire les différences chez les gens dans la façon dont ils réagissent à de faibles niveaux d’oxygène aigus ? »

Mais cela pourrait bientôt être terminé pour le peuple.

Santarawi Lalisan, un ancien homme d’État de la tribu, a déclaré à Giuseppe du Projet Happiness que leur culture était en train de mourir à cause des méthodes occidentales.

Il a déclaré : « Beaucoup de plastique est arrivé ici parce qu’aujourd’hui les Badjao vont au supermarché et ici ils utilisent du plastique et non plus du papier. Dans le passé, les Badjao n’utilisaient que du papier pour acheter quelque chose. »

Aujourd’hui, la mer est pleine de plastique et il est difficile pour la tribu de poursuivre son chemin.

Crédit image en vedette : Project Happiness/YouTube

Sujets : BBC, Santé, Voyage, Science, Environnement